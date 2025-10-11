20 हजार के लालच में पहुंच गया जेल

बारां. यहां की एक महिला चिकित्सक से टास्क बेस्ड काम देने व इंवेस्टमेंन्ट का झांसा देकर 11 लाख 12 हजार 040 रुपए की ऑनलाईन ठगी के मामले में गिरफ्तार आरोपी को 20 हजार रुपए के लालच में जेल की हवा खानी पड़ गई। साइबर अपराध के मास्टर माइंड ने इसके बैंक खाते का उपयोग किया और काम निकलने के बाद फ्री छोड़ दिया। इससे गिरफ्तार युवक साइबर अपराध में उसके बैंक खाते का उपयोग किए जाने से बेखबर रहा, दूसरी ओर बारां साइबर थाने की टीम पहले से अधिक सक्रियता से मामले को फोलो करती रही। इससे मुकदमा दर्ज होने के सात दिन में ही आरोपी विक्रम मीणा (26) निवासी माण्डेता थाना जीणमाता जिला सीकर को सीकर से गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता मिल गई। फिलहाल आरोपी जेल में है। लेकिन इतना तय हो गया कि लोगों को बैंक खाते के उपयोग को लेकर भी सजग और जागरूक रहना चाहिए।