268 मतदान केन्द्रों पर 228264 मतदाता चुनेंगे अपना प्रतिनिधि

मतदाता सूचना पर्चियां रिटर्निंग अधिकारी को उपलब्ध करा दी गई हैं। अधिकारियों की टीमें घर-घर जाकर वितरण और क्रॉस चैङ्क्षकग कर रही हैं। हर टीम प्रतिदिन कम से कम 15 घरों में जाकर सत्यापन कर रही है। इस उपचुनाव में 5 ग्रीन मतदान केन्द्र बनाए जा रहे हैं। सभी मतदान केन्द्रों को प्लास्टिक मुक्त रखा जाएगा। प्रत्येक बूथ पर रैंप, पीने का पानी, छाया की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। दिव्यांग मतदाताओं के लिए व्हीलचेयर और वॉलंटियर की व्यवस्था की गई है ताकि उन्हें मतदान केन्द्र तक लाने-ले जाने में सुविधा हो। ईवीएम मशीनों को 2 नवम्बर को जिला वेयरहाउस से सुरक्षा के साथ राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बारां में शिफ्ट किया गया था, जिसकी कमीशङ्क्षनग 3 से 4 नवम्बर के बीच पूरी हो चुकी है। वहां से 10 नवम्बर को अंतिम प्रशिक्षण के बाद मतदान दलों की रवानगी होगी। मतदान समाप्ति के बाद काम में ली गई ईवीएम व सामग्री जमा कराने हेतु 6 काउंटर बनाए गए हैं, जिनमें एक काउंटर महिला एवं दिव्यांग कर्मियों के लिए आरक्षित रहेगा। ईवीएम को सुरक्षित रखने के लिए 3 स्ट्रॉन्ग रूम तैयार किए गए हैं, जिन पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं।