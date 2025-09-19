प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी नौकरी के लिए 24 लाख 71 हजार देंगे इम्तिहान

बारां. कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब प्रशासन की एक ओर परीक्षा की घड़ी आ गई है। प्रदेशभर में 19 से 21 सितंबर तक प्रतिदिन दो पारियों में चतुर्थश्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही है। इसमें चतुर्थश्रेणी के 53 हजार 749 पदों के लिए करीब पौने 25 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत है। इस दौरान प्रदेशभर में परीक्षार्थियों की काफी गहमा-गहमी रहेगी। इसे देखते हुए सरकार ने सात दिनों तक परीक्षार्थियों के लिए बस फ्री रखने की बड़ी सौगात देने के साथ सुरक्षित रूप से पूर्ण व्यवस्थित परीक्षा कराने का प्रयास किया है। इसमें लाखों बच्चों को सैकड़ों किमी दूर तक पहुंचाने में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का भी बड़ा इम्तिहान होगा।