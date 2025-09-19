Patrika LogoSwitch to English

बारां

प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी नौकरी के लिए 24 लाख 71 हजार देंगे इम्तिहान

इसमें चतुर्थश्रेणी के 53 हजार 749 पदों के लिए करीब पौने 25 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत है। इस दौरान प्रदेशभर में परीक्षार्थियों की काफी गहमा-गहमी रहेगी।

बारां

Mukesh Gaur

Sep 19, 2025

इसमें चतुर्थश्रेणी के 53 हजार 749 पदों के लिए करीब पौने 25 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत है। इस दौरान प्रदेशभर में परीक्षार्थियों की काफी गहमा-गहमी रहेगी।
आज से 21 सितंबर तक दो पारियों में 38 जिलों में होगी, मिलेगी 7 दिन रोडवेज बसों में निशुल्क यात्रा की सौगात

बारां. कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के सफल आयोजन के बाद अब प्रशासन की एक ओर परीक्षा की घड़ी आ गई है। प्रदेशभर में 19 से 21 सितंबर तक प्रतिदिन दो पारियों में चतुर्थश्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित की जा रही है। इसमें चतुर्थश्रेणी के 53 हजार 749 पदों के लिए करीब पौने 25 लाख परीक्षार्थी पंजीकृत है। इस दौरान प्रदेशभर में परीक्षार्थियों की काफी गहमा-गहमी रहेगी। इसे देखते हुए सरकार ने सात दिनों तक परीक्षार्थियों के लिए बस फ्री रखने की बड़ी सौगात देने के साथ सुरक्षित रूप से पूर्ण व्यवस्थित परीक्षा कराने का प्रयास किया है। इसमें लाखों बच्चों को सैकड़ों किमी दूर तक पहुंचाने में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम का भी बड़ा इम्तिहान होगा।

सुरक्षा के लिए फेस स्कैन और सॉफ्टवेयर आधारित फोटो व्यवस्था की है। कैंडिडेट््स प्रश्न पत्र साथ नहीं ले जा सकेंगे, केवल ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी ले जाने की अनुमति होगी।

इन जिलों में बनाए जाएंगे केन्द्र

परीक्षा अजमेर, अलवर, बांसवाड़ा, बारां, बाड़मेर, ब्यावर, भरतपुर भीलवाड़ा, बीकानेर, बून्दी, चितौडगढ़, चूरू, दौसा, डीग, धौलपुर, डीडवाना -कुचामन, डूंगरपुर, हनुमानगढ़, जयपुर, जालौर, जैसलमेर, झालावाड़, झुन्झुनू, जोधपुर, करौली, खैरथल-तिजारा, कोटा, कोटपूतली-बहरोड, नागौर, पाली, प्रतापगढ़, राजसमन्द, सवाईमाधोपुर, सीकर, सिरोही, श्रीगंगानगर, टोंक एवं उदयपुर जिलों में आयोजित की जाएगी। इसके लिए 24,71,064 परीक्षार्थी पंजीकृत है।

सरकार के आदेश पर रोडवेज ने की छात्रों की मदद

परीक्षा 19 से 21 सितंबर तक तीन दिन लगातार 6 पारी में होगी और रोडवेज कार्यकारी निदेशक (यातायात) ने परीक्षार्थियों को निगम की साधारण व द्रुतगामी बसों में परीक्षा दिवस से दो दिन पूर्व व दो दिन बाद तक अपने निवास, कोङ्क्षचग अथवा तैयारी स्थल से परीक्षा केन्द्र तक आने-जाने के लिए नि:शुल्क यात्रा के आदेश दिए है। इस तरह तीन दिन परीक्षा के दौरान व दो दिन पहले व दो दिन बाद के आदेश होने से कुल सात दिनों तक परीक्षार्थियों को रोडवेज बसों में प्रदेश के किसी भी जिले में परीक्षा के लिए निशुल्क यात्रा सुविधा मिलेगी। रोडवेज की इस सौगात से बेरोजगार छात्रों को काफी मदद मिलेगी।

Published on:

19 Sept 2025 01:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी नौकरी के लिए 24 लाख 71 हजार देंगे इम्तिहान

