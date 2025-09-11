29 चिकित्सकों ने सहायक आचार्य पद से दिया त्याग-पत्र, अनुभव प्रमाण-पत्र नहीं देने और पक्षपात का लगाया आरोप

जिलाध्यक्ष नागर ने बताया कि उक्त मामले को लेकर अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ की ओर से राजमेस सचिव को भी पत्र लिखा है तथा इसकी प्रति मेडिकल कॉलेज प्रधानाचार्य व जिला अस्पताल के पीएमओ को भी दी गई है। पत्र में कहा गया कि बारां मेडिकल कॉलेज का संचालन होने से पूर्व फेकल्टी की कमी की दूर करने के लिए यहां जिला अस्पताल में कार्यरत विशेषक्ष चिकित्सक को एनएमसी गाईडलाईन के तहत पदनामित कर संबंधित विभाग में सहायक आचार्य के पद पर पदनामित किया गया था। इसका अनुभव प्रमाण-पत्र दिया जाए। राजमेस फेकल्टी चिकिसकों को सेवारत चिकित्सकों की तरह ओपीडी, इमरजेंसी व नाईट एवं ऑनकाल ड्यूटी रोस्टर के अनुसार करने के लिए पाबंद किया जाए। एनएमसी की गाईडलाईन टेक-2025 लागू किया जाए। स्पष्ट करें कि राजमेस चिकित्सक राजस्थान सरकार के अधीन है या नहीं यदि है तो अवकाश के नियम भी समान हो। राजमेस चिकित्सक लगातार 2 या 3 राजकीय अवकाश व साप्ताहिक अवकाश ले सकते हैं तो सेवारत चिकित्सक भी ले सकें। इस मामले में सकारात्मक कार्यवाही नहीं करने पर सभी सेवारत चिकित्सक आधार-बेस बायोमेट्रिक उपस्थिति का बहिष्कार करेगें। एवं सामूहिक रूप से सहायक आचार्य पद से पदत्याग करने एवं इस्तीफा देने को मजबूर होंगे।