बारां

ढाबे पर फायरिंग करने के 7 आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 24 अक्टूबर को सीएचसी छीपाबडौद में फरियादी सरदार सिहं पुत्र तेजमल ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

बारां

Mukesh Gaur

Oct 31, 2025

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 24 अक्टूबर को सीएचसी छीपाबडौद में फरियादी सरदार सिहं पुत्र तेजमल ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

छीपाबड़ौद. पुलिस ने फायरिंग की घटना के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 24 अक्टूबर को सीएचसी छीपाबडौद में फरियादी सरदार सिहं पुत्र तेजमल ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार फरियादी का अमलावदा रोड पर ढाबा है। 24 अक्टूबर की रात वह तथा छोटा भाई गुड्डू बंजारा ढाबे पर थे। इसी दौरान एक गाडी से नेमीचन्द उर्फ भूरा गुर्जर निवासी दांता आया। आते ही उसने सिगरेट मांगी। इसके बाद नेमीचन्द ने अपनी कमर से देशी कट्टा निकाला और छोटे भाई की बांह पर गोली मार दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सात आरोपियों को पकड़ा है।

गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन

मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन, पुलिस उपअधीक्षक छबडा विकास कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी छीपाबड़ौद अजीत सिह की टीम ने जांच शुरू की। आरोपी नेमीचन्द उर्फ भूरा गुर्जर पुत्र अमरलाल 33 निवासी दांता मोतीपुरा, रोशन गुर्जर पुत्र लडडूलाल 28 निवासी विषनखेडा चौना थाना पाली, रायङ्क्षसह गुर्जर पुत्र ईश्वरलाल 25 निवासी मोहम्मदपुर हाल हरनावदा जागीर थाना छीपाबडौद, रामप्रसाद गुर्जर पुत्र घासीलाल गुर्जर 40 निवासी सरसोदिया थाना मोठपुर, दुर्गेश गुर्जर पुत्र रंगलाल गुर्जर 25 निवासी ङ्क्षहगलोठ थाना पाली बारां, भवानी ङ्क्षसह उर्फ बन्टी मीणा पुत्र रामनारायण मीणा 39 साल निवासी देवपुरिया और बनवारीलाल मीणा पुत्र किशन गोपाल मीणा 46 निवासी देवपुरिया थाना मोठपुर को गिरफ्तार किया।

घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया

पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ठेके का वाहन चालक रामप्रसाद गुर्जर से जब्त कर लिया है। आरोपी नेमीचंद उर्फ भूरा व रोशन से घटना में प्रयुक्त अवैध देशी कट्टा एक-दूसरे के पास होना बता रहे हैं। पीसी रिमाण्ड लेकर उसकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। इनमें से दो आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। शेष 5 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।

31 Oct 2025 11:24 pm

बारां

लोन दिलाने के नाम पर लोगों के बैंक खाते खुलवाकर करते थे ठगी

प्रधानमंत्री मुद्रा लोन दिलाने के नाम पर साइबर ठगी करने के गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी बैक खातो का प्रयोग कर देश के अन्य राज्यों के लोगों से साइबर ठगी कर राशि प्राप्त कर नकद निकलवाता था।
बारां

नगर परिषद ने जब्त किए कांटे-बाट, तोल के अभाव में ग्राहक नहीं खरीद सके सब्जियां

यहां दीनदयाल पार्क के चारों ओर सब्जी के ठेले बेतरतीब लगने के कारण आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। सब्जी विक्रेताओं को पूर्व में भी चेतावनी दी गई थी।
बारां

Rajasthan: ‘रोहित गोदारा गैंग’ के नाम से नरेश मीणा को किसने भेजा था धमकी भरा पत्र, चौंकाने वाला खुलासा

threatening letter to Naresh Meena
बारां

Anta by-election : अंता का मतदाता खामोश, आखिरी पल तक बना रहेगा सस्पेंस, पढ़ें ग्राउंड रिपोर्ट

Anta by-election Update Anta voters remain silent suspense will continue till last moment read ground report
बारां

अंता उपचुनाव: निर्दलीय उम्मीदवार नरेश मीणा के पिता को ‘रोहित गोदारा गैंग’ के नाम से धमकी भरा पत्र, 10 लाख की फिरौती मांगी

बारां
