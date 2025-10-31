ढाबे पर फायरिंग करने के 7 आरोपी गिरफ्तार

source patrika photo
छीपाबड़ौद. पुलिस ने फायरिंग की घटना के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 24 अक्टूबर को सीएचसी छीपाबडौद में फरियादी सरदार सिहं पुत्र तेजमल ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार फरियादी का अमलावदा रोड पर ढाबा है। 24 अक्टूबर की रात वह तथा छोटा भाई गुड्डू बंजारा ढाबे पर थे। इसी दौरान एक गाडी से नेमीचन्द उर्फ भूरा गुर्जर निवासी दांता आया। आते ही उसने सिगरेट मांगी। इसके बाद नेमीचन्द ने अपनी कमर से देशी कट्टा निकाला और छोटे भाई की बांह पर गोली मार दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सात आरोपियों को पकड़ा है।
गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम का गठन
मामले की गंभीरता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के निर्देशन, पुलिस उपअधीक्षक छबडा विकास कुमार के सुपरविजन में थानाधिकारी छीपाबड़ौद अजीत सिह की टीम ने जांच शुरू की। आरोपी नेमीचन्द उर्फ भूरा गुर्जर पुत्र अमरलाल 33 निवासी दांता मोतीपुरा, रोशन गुर्जर पुत्र लडडूलाल 28 निवासी विषनखेडा चौना थाना पाली, रायङ्क्षसह गुर्जर पुत्र ईश्वरलाल 25 निवासी मोहम्मदपुर हाल हरनावदा जागीर थाना छीपाबडौद, रामप्रसाद गुर्जर पुत्र घासीलाल गुर्जर 40 निवासी सरसोदिया थाना मोठपुर, दुर्गेश गुर्जर पुत्र रंगलाल गुर्जर 25 निवासी ङ्क्षहगलोठ थाना पाली बारां, भवानी ङ्क्षसह उर्फ बन्टी मीणा पुत्र रामनारायण मीणा 39 साल निवासी देवपुरिया और बनवारीलाल मीणा पुत्र किशन गोपाल मीणा 46 निवासी देवपुरिया थाना मोठपुर को गिरफ्तार किया।
घटना में प्रयुक्त वाहन को भी जब्त किया
पुलिस ने घटना में प्रयुक्त ठेके का वाहन चालक रामप्रसाद गुर्जर से जब्त कर लिया है। आरोपी नेमीचंद उर्फ भूरा व रोशन से घटना में प्रयुक्त अवैध देशी कट्टा एक-दूसरे के पास होना बता रहे हैं। पीसी रिमाण्ड लेकर उसकी बरामदगी के प्रयास किए जाएंगे। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपियों को न्यायालय में पेश किया। इनमें से दो आरोपियों को पुलिस रिमाण्ड पर लिया गया है। शेष 5 को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है।
