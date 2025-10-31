ढाबे पर फायरिंग करने के 7 आरोपी गिरफ्तार

छीपाबड़ौद. पुलिस ने फायरिंग की घटना के सात आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि 24 अक्टूबर को सीएचसी छीपाबडौद में फरियादी सरदार सिहं पुत्र तेजमल ने इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार फरियादी का अमलावदा रोड पर ढाबा है। 24 अक्टूबर की रात वह तथा छोटा भाई गुड्डू बंजारा ढाबे पर थे। इसी दौरान एक गाडी से नेमीचन्द उर्फ भूरा गुर्जर निवासी दांता आया। आते ही उसने सिगरेट मांगी। इसके बाद नेमीचन्द ने अपनी कमर से देशी कट्टा निकाला और छोटे भाई की बांह पर गोली मार दी। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और सात आरोपियों को पकड़ा है।