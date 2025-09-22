Patrika LogoSwitch to English

बारां

पेट्रोल पम्प पर 75 हजार रुपए की डकैती, 6 घण्टे में दबोचे सभी आरोपी

पुलिस ने रविवार रात 2 बजे अन्ता-सीसवाली रोड स्थित एक पेट्रोल पम्प पर डकैती की वारदात का छह घंटे में पर्दाफाश कर सोमवार को छह डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक नाबालिग भी है, जिसे निरुद्ध किया गया है।

बारां

Mukesh Gaur

Sep 22, 2025

पुलिस ने रविवार रात 2 बजे अन्ता-सीसवाली रोड स्थित एक पेट्रोल पम्प पर डकैती की वारदात का छह घंटे में पर्दाफाश कर सोमवार को छह डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक नाबालिग भी है, जिसे निरुद्ध किया गया है।
एक नाबालिग निरुद्ध, 5 आरोपी गिरफ्तार

अंता. पुलिस ने रविवार रात 2 बजे अन्ता-सीसवाली रोड स्थित एक पेट्रोल पम्प पर डकैती की वारदात का छह घंटे में पर्दाफाश कर सोमवार को छह डकैतों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें से एक नाबालिग भी है, जिसे निरुद्ध किया गया है। पुलिस ने बताया कि पेट्रोल पंप पर रविवार देर रात छह नकाबपोश आए और उन्होंने वहां मौजूद स्टाफ के साथ मारपीट की। साथ ही पेट्रोल पंप पर रखे हुए 75 हजार रुपए लूट कर चले गए। हालांकि यह पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हो गई। इसमें बदमाश कर्मचारियों से मारपीट करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार यहां पर बदमाशों ने पेट्रोल पंप पर मौजूद स्टाफ को बंधक बना लिया था।

इनको किया गिरफ्तार

पुलिस ने प्रदीप सुमन पुत्र हंसराज (20), लवकुश पुत्र बृजमोहन (19), प्रदीप कुमार सुमन पुत्र जगदीश (20), रामदेव सुमन पुत्र रामगोपाल (25), सियाराम सुमन पुत्र पप्पूलाल सुमन (20) सभी निवासी टारडीखेड़ा को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया है।

यह है मामला

अंता थानाधिकारी दिग्विजय ङ्क्षसह ने बताया कि सोमवार सुबह धनराज पोटर व आरिफ हुसैन ने रिपोर्ट दर्ज करवायी कि वे पैट्रोल पम्प पर सेल्समैन हैं। हर दिन की तरह रविवार को भी हम दोनों रात्रि को बाहर सो रहे थे। तभी 6 नकाबपोश बदमाश पम्प के पीछे की ओर से आए तथा हमें दबोच लिया, हाथपैर बांधकर मुंह पर टेप चिपका दिया। सभी के पास हथियार थे। उन्होंने हमारी जेबों और कार्यालय की आलमारी को तोडकऱ डीजल व पेट्रोल बिक्री के 96000 रुपए लूट लिए। कुछ देर बाद पुलिस आई, उन्होंने ही हमारे हाथ-पैर खोले।

सीसीटीवी फुटेज में दिखे

पुलिस टीम ने पम्प के सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इसमें 6 नकाबपोश पम्प के पीछे से आते दिखे। उन्होंने कर्मचारियों के हाथपैर बांधकर मुंह पर टेप लगा दी। 6 में से दो कर्मचारियों को दबोचे रहे। चार लूट को अंजाम देते रहे।

कड़े ने पकड़वा दिया

सीसीटीवी फुटेज देखने पर पता चला कि उनमें से एक बदमाश उसी जगह गया, जहां रुपए रखे थे। ऐसा लगा कि उसे इसका पहले से पता था। उसके बाएं हाथ में पीतल का कड़ा दिखा। जब यह फुटेज दोनों कर्मचारियों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि यहां पर दिन में सफाई करने टारडीखेड़ा का लवकुश माली आता है। वह भी ऐसा ही कड़ा पहनता है। इसके बाद पुलिस टारडीखेड़ा पहुंची, वहां पर लवकुश घर पर नहीं मिला। मोबाइल की लोकेशन का पता किया तो वह खेतों में होना बताया गया। पुलिस ने खेतों से 6 लोगों को धर दबोचा। पूछताछ मेंं उन्होंने वारदात करना स्वीकार किया।

डकैती का मास्टरमाइंड

थानाधिकारी ङ्क्षसह ने बताया कि लवकुश माली पेट्रोल पम्प पर तीन महीने से सफाई आदि का काम कर रहा है। उसने बताया कि हम 6 दोस्त हैं। इनमें से प्रदीप व सियाराम ने एक दिन साजिश रची कि खर्चापानी व मौजमस्ती के लिए क्यों न हम सभी मिलकर कोई बडी वारदात करें। इसपर लवकुश ने दोस्तों को बताया कि वह जिस पेट्रोल पम्प पर काम करता है। वहां प्रतिदिन तीन से चार लाख रुपयों की बिक्री होती है। क्यों न हम इसी को लूट लें। इस पर हम तीनों ने गांव के रामदेव, प्रदीप व एक नाबालिग को भी शामिल कर लिया। लवकुश ने बताया कि 15 दिन पहले हमने डकैती की योजना बनाई। योजना के तहत तीन दिन पहले हम सभी बारां डोल मेले से चाकू, गेंजी, सब्बल, रस्सी, मुखौटे, टेप, हथौड़ी आदि खरीदकर लाए। रविवार रात 11 बजे हम सभी दो बाइकों पर निकले तथा पेट्रोल पम्प के पास रेलवे फाटक पर घात लगाकर बैठे रहे। रात दो बजे जब आवाजाही लगभग बंद हो गई तो हमने वारदात को अंजाम दिया।

प्रकरण में 5 जनों को बापर्दा गिरफ्तार कर लिया गया है। एक नाबालिग को निरुद्ध कर कुल 6 डकैतों से पूछताछ की जा रही है। उक्त वारदात में त्वरित कार्रवाई करने पर पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने टीम को नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

दिग्विजय, थानाधिकारी, अंता

