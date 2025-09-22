पेट्रोल पम्प पर 75 हजार रुपए की डकैती, 6 घण्टे में दबोचे सभी आरोपी

थानाधिकारी ङ्क्षसह ने बताया कि लवकुश माली पेट्रोल पम्प पर तीन महीने से सफाई आदि का काम कर रहा है। उसने बताया कि हम 6 दोस्त हैं। इनमें से प्रदीप व सियाराम ने एक दिन साजिश रची कि खर्चापानी व मौजमस्ती के लिए क्यों न हम सभी मिलकर कोई बडी वारदात करें। इसपर लवकुश ने दोस्तों को बताया कि वह जिस पेट्रोल पम्प पर काम करता है। वहां प्रतिदिन तीन से चार लाख रुपयों की बिक्री होती है। क्यों न हम इसी को लूट लें। इस पर हम तीनों ने गांव के रामदेव, प्रदीप व एक नाबालिग को भी शामिल कर लिया। लवकुश ने बताया कि 15 दिन पहले हमने डकैती की योजना बनाई। योजना के तहत तीन दिन पहले हम सभी बारां डोल मेले से चाकू, गेंजी, सब्बल, रस्सी, मुखौटे, टेप, हथौड़ी आदि खरीदकर लाए। रविवार रात 11 बजे हम सभी दो बाइकों पर निकले तथा पेट्रोल पम्प के पास रेलवे फाटक पर घात लगाकर बैठे रहे। रात दो बजे जब आवाजाही लगभग बंद हो गई तो हमने वारदात को अंजाम दिया।