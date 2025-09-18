8 लाख कैश, 80 तोला सोना, डेढ़ किलो चांदी पर किया हाथ साफ

आलमारी से सोने के हार तीन सेट वजन करीब 130 ग्राम, एक रानी हार वजन 60 ग्राम, एक मंगलसूत्र 40 ग्राम, तीन जोड़ी झुमकी 40 ग्राम, 12 सोने की चुड़ी 165 ग्राम, तीन अंगूठी 13 ग्राम, तीन टीकले 15 ग्राम, दो नथ 09 ग्राम, दो चैन 45 ग्राम, सोने के सिक्के 10-10 ग्राम के तीन, एक 20 ग्राम, एक 2 ग्राम का है। एक जोड़ी गुट्टिया 10 ग्राम, एक जोड़ी टोप्स 05 ग्राम तथा चांदी के पायजेब तीन जोडी 700 ग्राम, 40 सिक्के 400 ग्राम, तीन जोड़ी तोडिय़ा 200 ग्राम तथा नगदी 3 लाख रूपए की राशि चोरी हो गए। इसी रात पेन्शनर राजेन्द्र कुमार वर्मा के क्वार्टर बी-15 में कोई नहीं होने से रात को पीछे का दरवाजा तोडकऱ आलमारी व डबल बैड़ दीवान में रखे सोने चांदी के आभुषण, सिक्के व नगदी चुरा ले गए। यहां से सोने के 04 सिक्के, आठ चुड़ी, आठ अंगुठी, तीन हार, बच्चों के नजरे, गुटिया दो नग, दो नग झेले, दो चैन, चार टिकले कुल वजन करीब 300 ग्राम सोना व चांदी तीन जोड़ी पायजेब, चार जोड़ी तोडिय़ा, चांदी की दो ईट्टें, चांदी की चूडिय़ा वजन करीब 3 किलो 500 ग्राम व नगदी करीबन 5 लाख रूपए व कोटा स्थित मकान व प्लाट के असल कागजात, एफड़ी कागजात चोरी हो गए।