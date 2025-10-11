Patrika LogoSwitch to English

श्रमदान कर बना दिया 30 फुट लंबा, चार फुट ऊंचा बोरी बांध

सभी के श्रमदान से गांव गोरधनपुरा पावर हाउस के नाले पर बोरी बांध बनाया। इसकी लंबाई 30 फुट, ऊंचाई 4 फुट थी। इस दौरान 40 लोगों ने श्रमदान किया।

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 11, 2025

सभी के श्रमदान से गांव गोरधनपुरा पावर हाउस के नाले पर बोरी बांध बनाया। इसकी लंबाई 30 फुट, ऊंचाई 4 फुट थी। इस दौरान 40 लोगों ने श्रमदान किया।

कार्यक्रम का आयोजन कर की जल संरक्षण पर चर्चा, 40 लोगों ने किया सहकार

भंवरगढ़. इलाके में शुक्रवार को एक कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों ने श्रमदान कर जल संरक्षण की एक मिसाल पेश की। यहां पर वाटरशेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्ट द्वारा शुक्रवार को हरमन बाखर बाबा के जन्म उत्सव के उपलक्ष्य में टीम ने श्रमदान किया। सभी के श्रमदान से गांव गोरधनपुरा पावर हाउस के नाले पर बोरी बांध बनाया। इसकी लंबाई 30 फुट, ऊंचाई 4 फुट थी। इस दौरान 40 लोगों ने श्रमदान किया। इस दौरान रामपुर टोडिय़ा ग्राम पंचायत के ग्रामीणों, किसानों ने भाग लिया। यहां भंवर ङ्क्षसह व जितेंद्र ने बाखर बाबा के किया गए कार्यों से ग्रामवासियों को अवगत कराया। बाबा को महाराष्ट्र में वाटरशेड विकास के जनक के रूप में जाना जाता है। उपस्थित किसानों एवम संस्था के कर्मचारियों ने पानी के संरक्षण को लेकर शपथ ली। संस्था के सामाजिक अधिकारी जितेंद्र ने बोरी बांध के लाभ बताए तथा जल संरक्षण- बोरी बांध के माध्यम से वर्षा जल को सहेज कर भूजल स्तर बढ़ाने की बात कही। बोरी बांध से न केवल किसानों को ङ्क्षसचाई के लिए पानी मिलेगा, बल्कि भूजल संरक्षण को भी प्रश्रय मिलेगा। इससे भूमिगत जलस्तर में भी बढ़ोतरी होगी।

