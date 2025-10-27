श्रद्धालुओं से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, हादसे में एक दर्जन महिलाएं घायल

नयागांव निवासी लोग मप्र के बमुलिया में मोती महाराज के धार्मिक स्थल पर कार्यक्रम से लौट रहे ग्रामीणों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली सोमवार शाम को लगभग 5 बजे मोतीपुरा स्थित बांके बिहारी चौराहे के निकट अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे उसमें सवार फूली बाई (45), रवीना (17), विशाखा (15), राधा बाई (50), गीता बाई (65), राज बाई (35), बादाम बाई (65), मीना बाई (25), गंगा बाई (60), धन्नी बाई (60), मांगी बाई (28) व रीना बाई 35 घायल हो गई। बापचा पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से घायलों को छबड़ा भर्ती कराया गया। जहां से गम्भीर अवस्था के चलते फूली बाई, गीता बाई, राज बाई व रीना बाई को प्राथमिक उपचार के बाद बारां रैफर कर दिया गया। अन्य घायलों का उपचार छबड़ा चिकित्सालय में जारी है।