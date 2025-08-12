कालीसिंध नदी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत

भंवरगढ़. राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सोमवार दोपहर जामुनिया खाल के पास चलती मोटरसाइकिल के पहिये में महिला चप्पल फंसने से असंतुलित होकर सिर के बल गिर गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से निजी वाहन से महिला को चिकित्सालय लाए। सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मालव ने बताया कि सोमवार को कस्बा निवासी नरेन्द्र चंदेल पुत्र हरिओम अपनी पत्नी मानकंवर 32 वर्ष को केलवाड़ा जैन चिकित्सालय में उपचार कराने के बाद पत्नी व बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से केलवाड़ा से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान मार्ग पर जामुनिया खाल के पास मानकंवर के पैर की चप्पल पिछले टायर में फंस गई। इससे वह असंतुलित होकर सडक़ पर गिर कर घायल हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है।