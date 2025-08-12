12 अगस्त 2025,

बारां

कालीसिंध नदी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत

सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबे युवक के शव को तलाश कर बाहर निकाला। इस दौरान परिजन व गांव वाले रातभर युवक के शव को नदी में तलाश कर रहे थे।

बारां

Mukesh Gaur

Aug 12, 2025

सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबे युवक के शव को तलाश कर बाहर निकाला। इस दौरान परिजन व गांव वाले रातभर युवक के शव को नदी में तलाश कर रहे थे।
source patrika photo

अंता के पास नागदा में हुआ हादसा, एसडीआरएफ ने निकाला शव

अंता. अंता के समीप स्थित नागदा में रविवार को कालीसिंध नदी में नहाने के दौरान भोजियाखेड़ी निवासी लोकेश गुर्जर (35) की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबे युवक के शव को तलाश कर बाहर निकाला। इस दौरान परिजन व गांव वाले रातभर युवक के शव को नदी में तलाश कर रहे थे।

थाने से राजेश हैड कांस्टेबल ने बताया कि घटना रविवार दोपहर के समय की है। शाम को इसकी सूचना अंता पुलिस को मिली। इसके अनुसार नागदा में कालीसिंध नदी में नहाने के दौरान भोजियाखेड़ी निवासी लोकेश गुर्जर लापता हो गया। मृतक के साथ उसी के गांव के दो लोग ओर थे जो नहाकर मंदिर दर्शन करने चले गए थे। जब उन्होंने वापस आकर देखा तो लोकेश गुर्जर कई नजर नहीं आया। इस दौरान गांव के लोगों रात भर मृतक की तलाश में जुटे रहे, लेकिन उनको निराशा हाथ लगी। सोमवार को एसडीआरएफ की टीम ने नदी में डूबे युवक के शव को तलाश कर निकाला। इस दौरान अंता पुलिस की टीम मौके पर रही मौजूद रही। घटना के बाद से मृतक के परिजन सदमे की हालत में हैं।

इधर, बाइक में चप्पल फंसी, सिर के बल गिरने से महिला की मौत

भंवरगढ़. राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर सोमवार दोपहर जामुनिया खाल के पास चलती मोटरसाइकिल के पहिये में महिला चप्पल फंसने से असंतुलित होकर सिर के बल गिर गई। इससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से निजी वाहन से महिला को चिकित्सालय लाए। सहायक उप निरीक्षक नरेन्द्र कुमार मालव ने बताया कि सोमवार को कस्बा निवासी नरेन्द्र चंदेल पुत्र हरिओम अपनी पत्नी मानकंवर 32 वर्ष को केलवाड़ा जैन चिकित्सालय में उपचार कराने के बाद पत्नी व बच्चों के साथ मोटरसाइकिल से केलवाड़ा से अपने घर लौट रहा था। इस दौरान मार्ग पर जामुनिया खाल के पास मानकंवर के पैर की चप्पल पिछले टायर में फंस गई। इससे वह असंतुलित होकर सडक़ पर गिर कर घायल हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम करा कर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामला दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ कर दिया गया है।

राखी करके मायके से लौट रही थी

पुलिस व परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार मृतका का पीहर मध्यप्रदेश के बदरवास में है। वह 4 अगस्त को बच्चों के साथ राखी का त्योहार करने वहां गई थी। वह सोमवार को वापस ससुराल आ रही थी। इतने में हादसा हो गया और उसकी मौत हो गई।

Published on:

12 Aug 2025 11:47 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / कालीसिंध नदी में नहाने के दौरान डूबने से युवक की मौत

