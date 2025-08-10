10 अगस्त 2025,

रविवार

बारां

उपलब्धि : बारां जिले का युवा किसान जाएगा राष्ट्रपति भवन

अंता तहसील के दुगारी निवासी युवा किसान हरिओम नागर को 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र मिला है। 25 वर्षीय हरिओम एग्रीकल्चर से एमएससी कर केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर तिलहन योजना से जुडकऱ उन्नत खेती कर रहे हैं।

बारां

Mukesh Gaur

Aug 10, 2025

अंता तहसील के दुगारी निवासी युवा किसान हरिओम नागर को 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र मिला है। 25 वर्षीय हरिओम एग्रीकल्चर से एमएससी कर केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर तिलहन योजना से जुडकऱ उन्नत खेती कर रहे हैं।
source patrika photo

हरिओम को मिला दिल्ली से ‘एटहोम’ का न्योता

बारां. जिले की अंता तहसील के दुगारी निवासी युवा किसान हरिओम नागर को 15 अगस्त को राष्ट्रपति भवन में होने वाले एट होम कार्यक्रम का आमंत्रण पत्र मिला है। 25 वर्षीय हरिओम एग्रीकल्चर से एमएससी कर केंद्र सरकार के आत्मनिर्भर तिलहन योजना से जुडकऱ उन्नत खेती कर रहे हैं। नागर द्वारा इस योजना के तहत अपने खेत में सोयाबीन उत्पादन किया जा रहा है। हरिओम के पिता परशुराम भी किसान उत्पादक संघ रिच रिटर्न के अध्यक्ष हैं। वे अंता क्षेत्र के किसानों की प्रगति के लिए लगातार कार्य करते रहते हैं। हरिओम भी किसान उत्पादक संघ में सक्रिय हैं। राष्ट्रपति भवन से आए इस बुलावे के बाद हरिओम और उनका परिवार बेहद खुश है। इस छोटी सी उम्र में हरिओम ने शिक्षा के बाद नौकरी की तलाश न करके कृषि को ही व्यवसाय चुना है। कृषि विभाग बारां द्वारा समय-समय पर आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशालाओं के माध्यम से हरिओम को नई-नई कृषि योजनाओं, उन्नत बीजों, जैविक विधियों तथा तकनीकी संसाधनों की जानकारी दी गई, जिनका उपयोग उन्होंने अपने खेतों में सफलता के साथ किया। इससे वे क्षेत्र के अन्य किसानों ओर हजारों युवाओं के लिए भी प्रेरणा बन गए है राष्ट्रपति भवन से आए इस निमंत्रण पत्र को देने के लिए आज बारां डाक विभाग की ओर से डाक निरीक्षक डाक मनीष जैन अपनी टीम के साथ दुगारी पहुंचे, उन्होंने बारां डाक विभाग को आज ही प्राप्त हुए इस आमंत्रण पत्र को हरिओम नागर को सौंपा।

Updated on:

10 Aug 2025 12:13 pm

Published on:

10 Aug 2025 12:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / उपलब्धि : बारां जिले का युवा किसान जाएगा राष्ट्रपति भवन

