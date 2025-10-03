विभाग की कार्रवाई से मचा हडक़ंप, 162 बीघा वनभूमि से हटाया अतिक्रमण

source patrika photo
किशनगंज. वन कर्मियों ने रेंज के बरडिया वन क्षेत्र कि वन भूमि पर अतिक्रमण कर फसल उगाने वाले अतिक्रमियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। उप वन संरक्षक सुनील कुमार गौड़ के निर्देशन में किशनगंज रेंजर दीपक शर्मा के नेतृत्व में यहां पर वन भूमि में खड़ी फसल को जेसीबी मशीन व ट्रैक्टरों से नष्ट किया गया। कुछ भूमि जिसपर सरसों बुवाई की तैयारी की गई थी, उस पर भी ट्रेंच खुदाई करवाकर 162 बीघा जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। इस जमीन को विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया।
्रक्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि गाड़ीघटा गांव के कुछ लोगों ने वनभूमि पर कब्जा कर धान की बुवाई की थी। सरसों की बुवाई की भी कर दी थी। वनकर्मियों ने 162 बीघा जमीन पर तार फेंङ्क्षसग व बाढ़ झाड़ कर अतिक्रमण किया था। शुक्रवार को उपवन संरक्षक के निर्देश पर जेसीबी मशीन की मदद से वन विभाग की टीम द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर विभाग ने अपने कब्जे में लिया। इस दौरान सहायक वनपाल पवन सहरिया, दीनदयाल सहरिया, विनोद सहरिया, वनरक्षक गिर्राज शर्मा, शंकर कुमावत, राम प्रसाद मीणा, सुरेश गोदारा, विक्रम चौहान, अशोक गुर्जर, करीना सहरिया, ङ्क्षपकी सहरिया, सीमा सहरिया, सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। इधर अचानक हुई कार्रवाई के बाद अतिक्रमियों में हडक़ंप मच गया।
