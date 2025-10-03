विभाग की कार्रवाई से मचा हडक़ंप, 162 बीघा वनभूमि से हटाया अतिक्रमण

्रक्षेत्रीय वन अधिकारी दीपक शर्मा ने बताया कि गाड़ीघटा गांव के कुछ लोगों ने वनभूमि पर कब्जा कर धान की बुवाई की थी। सरसों की बुवाई की भी कर दी थी। वनकर्मियों ने 162 बीघा जमीन पर तार फेंङ्क्षसग व बाढ़ झाड़ कर अतिक्रमण किया था। शुक्रवार को उपवन संरक्षक के निर्देश पर जेसीबी मशीन की मदद से वन विभाग की टीम द्वारा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराकर विभाग ने अपने कब्जे में लिया। इस दौरान सहायक वनपाल पवन सहरिया, दीनदयाल सहरिया, विनोद सहरिया, वनरक्षक गिर्राज शर्मा, शंकर कुमावत, राम प्रसाद मीणा, सुरेश गोदारा, विक्रम चौहान, अशोक गुर्जर, करीना सहरिया, ङ्क्षपकी सहरिया, सीमा सहरिया, सहित अन्य वनकर्मी मौजूद रहे। इधर अचानक हुई कार्रवाई के बाद अतिक्रमियों में हडक़ंप मच गया।