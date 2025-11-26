सेवानिवृत्ति के बाद कर रहा था संविदा नौकरी, लोगों से वसूल रहा था रिश्वत

बारां. कोटा. तिलम संघ कोटा के महाप्रबंधक रमेशचंद्र बैरागी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चौकी बारां इकाई ने बुधवार को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले कुछ महीनों से एमएसपी केंद्रों के आवंटन के बदले रिश्वत मांग रहा था। सेवानिवृत्त होने के बाद वह संविदा पर महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत था और अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग कर लोगों से रिश्वत वसूल रहा था। पलायथा (बारां) के समर्थन मूल्य खरीद केंद्र के आवंटन को लेकर रमेशचंद्र बैरागी ने परिवादी से 1 लाख रुपए और पिछले वर्ष खरीद किए गए 45 हजार गेहूं कट्टों पर एक रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से 45 हजार रुपए अतिरिक्त मांगे। कुल 1 लाख 45 हजार रुपए की इस मांग से परेशान होकर परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी टीम ने ट्रेप किया।