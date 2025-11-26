सेवानिवृत्ति के बाद कर रहा था संविदा नौकरी, लोगों से वसूल रहा था रिश्वत

कोटा के केशवपुरा में सि्थत तिलम संघ कोटा के महाप्रबंधक रमेशचंद्र बैरागी के मकान की तलाशी लेती एसीबी टीम।
बारां एसीबी टीम की कोटा में कार्रवाई, तिलम संघ का महाप्रबंधक 30 हजार लेते रंगे हाथों गिरफ्तार
बारां. कोटा. तिलम संघ कोटा के महाप्रबंधक रमेशचंद्र बैरागी को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) चौकी बारां इकाई ने बुधवार को 30 हजार रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आरोपी पिछले कुछ महीनों से एमएसपी केंद्रों के आवंटन के बदले रिश्वत मांग रहा था। सेवानिवृत्त होने के बाद वह संविदा पर महाप्रबंधक के पद पर कार्यरत था और अपनी प्रभावी स्थिति का दुरुपयोग कर लोगों से रिश्वत वसूल रहा था। पलायथा (बारां) के समर्थन मूल्य खरीद केंद्र के आवंटन को लेकर रमेशचंद्र बैरागी ने परिवादी से 1 लाख रुपए और पिछले वर्ष खरीद किए गए 45 हजार गेहूं कट्टों पर एक रुपए प्रति कट्टा के हिसाब से 45 हजार रुपए अतिरिक्त मांगे। कुल 1 लाख 45 हजार रुपए की इस मांग से परेशान होकर परिवादी ने एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई। शिकायत की पुष्टि के बाद एसीबी टीम ने ट्रेप किया।
टीम ने मौके पर रकम के साथ पकड़ा
एसीबी महानिदेशक गोङ्क्षवद गुप्ता ने बताया कि शिकायत मिलने पर कोटा रेंज के उपमहानिरीक्षक आनंद शर्मा के निर्देशन और एएसपी कालूराम वर्मा के नेतृत्व में एसीबी चौकी बारां ने टीएलओ उपाधीक्षक प्रेमचंद के साथ कार्रवाई की। बुधवार को परिवादी धन्नालाल ने तय संकेत पर 30 हजार रुपए आरोपी रमेशचंद्र बैरागी को दिए। बैरागी जैसे ही रकम लेकर उसे अपनी जैकेट की जेब में रख रहा था, टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। पुलिस ने उसके कब्जे से रिश्वत की राशि बरामद की और उसे डिटेन कर लिया।
कोटा में आवास पर टीम ने ली तलाशी
एसीबी के एडिशनल एसपी कालूराम वर्मा के अनुसार एसीबी की प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बैरागी एमएसपी केंद्रों के रिन्युअल और आवंटन के नाम पर कई लोगों से रिश्वत मांग रहा था। एसीबी की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव के सुपरविजन में आरोपी से पूछताछ जारी है और केशवपुरा स्थित आवास की तलाशी भी ली जा रही है। वर्मा के अनुसार आरोपी मार्च माह में रिटायर हुआ था और 1 मई से एक साल की संविदा अवधि पर तिलम संघ में लगा हुआ था। इसी दौरान वह एमएसपी केंद्रों के चयन और रिन्युअल की आड़ में रिश्वत मांगने लगा। टीम अब यह भी जांच कर रही है कि बैरागी ने इससे पहले कितने लोगों से इसी प्रकार अवैध वसूली की है।
