अनियमितता के आरोप सिद्ध, सहकारी समिति संचालक मंडल भंग

अतिरिक्त रजिस्ट्रार के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार हरनावदाशाहजी समिति अध्यक्ष एवं संचालकों द्वारा संचालक मंडल की बैठक में बिना प्रस्ताव पारित कराए एवं नोटिस दिए बिना ही सहायक व्यवस्थापक को पद से कार्यमुक्त करने, समिति कार्यालय पर ताला लगाने, मिनी बैंक के खातेदारों को तीन साल में एक फूटी कौड़ी नही चुकाने, बिना सक्षम अधिकारी से स्वीकृति के समिति में मरम्मत व नवनिर्माण कराने एवं अध्यक्ष द्वारा बिना प्रमाणित यात्राओं का यात्रा भत्ता उठाने जैसे गंभीर आरोप लगे थे। इस पर कार्रवाई करते हुए संचालक मंडल को नोटिस जारी कर साक्ष्य सबूत मांगे गए।