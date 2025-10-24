कुल्हाड़ी से कर दी बुजुर्ग की हत्या, सोने की बालियां लूट कर ले गए

बारां/सारथल. सारथल थाना क्षेत्र के कोटड़ा भगवान गांव के समीप अज्ञात जनों ने गुरुवार दोपहर एक वृद्ध किसान की कुल्हाड़ी से वार कर हत्या कर दी। इस जघन्य वारदात से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों में रोष गहरा गया। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। सूचना पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी, छबड़ा डीएसपी विकास कुमार ने मौका निरीक्षण कर दिशा-निर्देश दिए। सारथल थाना प्रभारी गिरिराज गुर्जर, हरनावदाशाहाजी थाना प्रभारी, जिला मुख्यालय से पुलिस की एमओबी टीम, पुलिस अधीक्षक कार्यालय की जिला विशेष टीम, साइबर सेल की टीम व बाद में एफएसएल व डॉग स्क्वायड टीम ने भी घटना स्थल का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए है। प्रथम ²ष्टया लूट के इरादे से कुल्हाड़ी से वारकर हत्या करने का मामला मानते हुए विभिन्न पहलुओं पर जांच की जा रही है।