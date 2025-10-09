Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

सडक़ को लेकर गुस्सा, इस बार वोट नहीं डालेंगे खेड़ी-श्यामपुरा के लोग

प्रदर्शन के दौरान महिला-पुरूष रोड नहीं ंतो वोट नहीं के नारे लगाते नजर आए। वहीं महिलाएं रोड नही तो वोट नहीं की तख्तियां लेकर खडी थीं।

less than 1 minute read

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 09, 2025

प्रदर्शन के दौरान महिला-पुरूष रोड नहीं ंतो वोट नहीं के नारे लगाते नजर आए। वहीं महिलाएं रोड नही तो वोट नहीं की तख्तियां लेकर खडी थीं।

source patrika photo

गांव में किया प्रदर्शन, उपेक्षा से नाराज होकर किया बहिष्कार का फैसला

बारां ञ्च पत्रिका. अंता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेड़ी-श्यामपुरा में लंबे समय से चली आ रही सडक़ की समस्या को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामवासियों के द्वारा कई मर्तबा जनप्रतिनिधियों, पूर्व विधायक, मंत्रियो, सांसद, अधिकारियों को अवगत कराया। अपनी मांग रखी,परंतु किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं किया। ग्रामवासियों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि आगामी आने वाले समस्त चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। गांव का कोई भी मतदाता वोट नहीं देगा। प्रदर्शन के दौरान महिला-पुरूष रोड नहीं ंतो वोट नहीं के नारे लगाते नजर आए। वहीं महिलाएं रोड नही तो वोट नहीं की तख्तियां लेकर खडी थीं। उधर प्रदर्शन की सूचना मिलने पर दोपहर 2 बजे के करीब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और शीघ्र रोड बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अडे रहे। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक रोड नहीं बन जाता मतदान का बहिष्कार रहेगा। ज्ञात रहे कि खेडी श्यामपुरा गांव अंता विधानसभा क्षेत्र में पडता है। ऐसे में यहां पर अगले माह चुनाव होंगे। प्रदर्शन करने वालों में रविकांत, नरेंद्र शर्मा, रूपनारायण शर्मा, ताराचंद शर्मा, मोहन शर्मा, साबू लाल प्रजापत, मोहन प्रजापत, श्यामबिहारी, प्रमोद, लोकेश, पंकज, हरिओम, अमित, निर्मल, गोलू, अनूप, भंवर, दीपेंद्र,त्रिलोक,राधेश्याम बैरवा और सभी ग्रामवासी मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

09 Oct 2025 10:17 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / सडक़ को लेकर गुस्सा, इस बार वोट नहीं डालेंगे खेड़ी-श्यामपुरा के लोग

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

कर दिया घटिया पैचवर्क, हाथ से खुरचने पर ही निकल रहा

मरम्मत की गई तो ऐसी की गई है कि रोड पर हाथ को फेरने भर से पैचवर्क खुरंच कर निकल रहा है। जब यह हाथ से ही निकल रहा है तो वाहनों के टायरों का दबाव कैसे झेल सकेगा।
बारां

8 घंटे में 40 लाख की चोरी, पुलिस को 22 दिन तक भी नहीं लगी भनक

करीब 22 दिन पहले अज्ञात शातिर चोरों ने न्यू सिविल लाइन की रिद्धि-सिद्धि कॉलोनी में एक सूने मकान के ताले तोड$कर साढ़े पांच घंटे में दौरान करीब 48 लाख रुपए के आभूषणों पर हाथ साफ कर दिया।
बारां

Rajasthan: अंता से नरेश मीणा का क्यों कटा टिकट? डोटासरा-गहलोत पर लगे गंभीर आरोप, क्या हैं सियासी समीकरण?

Naresh Meena
Patrika Special News

अंता विधानसभा उपचुनाव: नरेश मीणा को बड़ा झटका, कांग्रेस ने फिर जताया प्रमोद जैन भाया पर भरोसा

Pramod Jain Bhaya
बारां

Rajasthan: अंता सीट पर पहली बार उपचुनाव, BJP-कांग्रेस में क्या है कॉमन फैक्टर? जानें संभावित दावेदारों के नाम

BJP-Congress
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.