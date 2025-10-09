सडक़ को लेकर गुस्सा, इस बार वोट नहीं डालेंगे खेड़ी-श्यामपुरा के लोग

बारां ञ्च पत्रिका. अंता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम खेड़ी-श्यामपुरा में लंबे समय से चली आ रही सडक़ की समस्या को लेकर गुरुवार को ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करते हुए नारेबाजी की। ग्रामीणों ने बताया कि ग्रामवासियों के द्वारा कई मर्तबा जनप्रतिनिधियों, पूर्व विधायक, मंत्रियो, सांसद, अधिकारियों को अवगत कराया। अपनी मांग रखी,परंतु किसी ने भी समस्या का समाधान नहीं किया। ग्रामवासियों ने सर्वसहमति से निर्णय लिया कि आगामी आने वाले समस्त चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार किया जाएगा। गांव का कोई भी मतदाता वोट नहीं देगा। प्रदर्शन के दौरान महिला-पुरूष रोड नहीं ंतो वोट नहीं के नारे लगाते नजर आए। वहीं महिलाएं रोड नही तो वोट नहीं की तख्तियां लेकर खडी थीं। उधर प्रदर्शन की सूचना मिलने पर दोपहर 2 बजे के करीब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और शीघ्र रोड बनाने का आश्वासन दिया, लेकिन ग्रामीण अपनी मांग पर अडे रहे। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक रोड नहीं बन जाता मतदान का बहिष्कार रहेगा। ज्ञात रहे कि खेडी श्यामपुरा गांव अंता विधानसभा क्षेत्र में पडता है। ऐसे में यहां पर अगले माह चुनाव होंगे। प्रदर्शन करने वालों में रविकांत, नरेंद्र शर्मा, रूपनारायण शर्मा, ताराचंद शर्मा, मोहन शर्मा, साबू लाल प्रजापत, मोहन प्रजापत, श्यामबिहारी, प्रमोद, लोकेश, पंकज, हरिओम, अमित, निर्मल, गोलू, अनूप, भंवर, दीपेंद्र,त्रिलोक,राधेश्याम बैरवा और सभी ग्रामवासी मौजूद रहे।