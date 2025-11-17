गुस्साए लोगों ने बंद कराया सडक़ का काम



20 साल पहले कॉलोनी के साथ ही बनी थी, तब से अब तक कुछ नहीं हुआ



अटरू. आवासन मंडल कॉलोनी में इन दिनों सडक़ निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा इस काम को बिना नाप तोल व नियमानुसार नहीं किया हा रहा है।



प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 20 वर्ष पूर्व जब कॉलोनी का निर्माण हुआ था, उसी समय यह सडक़ बनाई गई है,जो अब पूर्णतया क्षतिग्रस्त व गढ़ों में तब्दील हो गई है, कई जगह तो सडक़ के नामोनिशान भी नहीं बचे हैं बरसों बाद निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में हर्ष था कि सडक़ निर्माण कार्य शुरू होने से अब कालोनी में आने-जाने में सुविधा रहेगी और परेशानी से निजात मिलेगी। लेकिन ठेकेदार द्वारा सडक़ निर्माण में खानापूर्ति करने से यहां के वाङ्क्षशदे निराश हैं। यहां रहने वाले आवासन मंडल कालोनी के अध्यक्ष एडवोकेट बद्री लाल धाकड़ सहित अन्य लोगों ने बताया कि ठेकेदार पहले की सडक़ की गिट्टी उखाडकऱ उस पर ही डामर कर रहा है। 40 एम एम की जगह 15 एमएम गिट्टी कर रहा है। बारां जिले में कहीं भी अटरू जैसी लोकेशन में आवासन मंडल कॉलोनी नहीं है, अटरु की कॉलोनी थाने के पास वह डिप्टी ऑफिस के सामने है, व हाइवे के किनारे कॉलोनी होने से यहां रहने वाले लोगों ने लाखों रुपए लगाकर आलीशान मकान बना रखे हैं। उसके बाद भी यहां के लोगों को कस्बे जैसी सुविधा नहीं मिल रही।



हम सोच रहे हैं कि जहां सडक़ ठीक है वहां डब्ल्यूएमएम नहीं करके सीधा डामर कर देंगे। लेकिन कॉलोनी निवासी कह रहे हैं कि आप तो डब्ल्यूएमएम भी करो तो वह कर देंगे। इससे सडक़ ऊंची हो जाएगी। फिर भी आज तो काम बंद करा दिया, सोमवार को मैं खुद अटरु आकर मामले को देखूंगा।



पीपी गर्ग, अधिशासी अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल, कोटा



लोगों इस सडक़ को हाइवे जैसा बनवाना चाहते हैं। इसके चलते लोगों ने काम बंद करा दिया है। सोमवार को अधिशासी अभियंता आकर देखेंगे, उसके बाद इसका काम फिर से शुरू कराएंगे।



दिलखुश बैरवा, सहायक अभियंता, आवासन मंडल, कॉलोनी