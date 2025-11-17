Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

गुस्साए लोगों ने बंद कराया सडक़ का काम

कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा इस काम को बिना नाप तोल व नियमानुसार नहीं किया हा रहा है।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Nov 17, 2025

कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा इस काम को बिना नाप तोल व नियमानुसार नहीं किया हा रहा है।

source patrika photo


20 साल पहले कॉलोनी के साथ ही बनी थी, तब से अब तक कुछ नहीं हुआ

अटरू. आवासन मंडल कॉलोनी में इन दिनों सडक़ निर्माण का कार्य चल रहा है, लेकिन कॉलोनी के लोगों का आरोप है कि ठेकेदार द्वारा इस काम को बिना नाप तोल व नियमानुसार नहीं किया हा रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार करीब 20 वर्ष पूर्व जब कॉलोनी का निर्माण हुआ था, उसी समय यह सडक़ बनाई गई है,जो अब पूर्णतया क्षतिग्रस्त व गढ़ों में तब्दील हो गई है, कई जगह तो सडक़ के नामोनिशान भी नहीं बचे हैं बरसों बाद निर्माण कार्य शुरू होने से लोगों में हर्ष था कि सडक़ निर्माण कार्य शुरू होने से अब कालोनी में आने-जाने में सुविधा रहेगी और परेशानी से निजात मिलेगी। लेकिन ठेकेदार द्वारा सडक़ निर्माण में खानापूर्ति करने से यहां के वाङ्क्षशदे निराश हैं। यहां रहने वाले आवासन मंडल कालोनी के अध्यक्ष एडवोकेट बद्री लाल धाकड़ सहित अन्य लोगों ने बताया कि ठेकेदार पहले की सडक़ की गिट्टी उखाडकऱ उस पर ही डामर कर रहा है। 40 एम एम की जगह 15 एमएम गिट्टी कर रहा है। बारां जिले में कहीं भी अटरू जैसी लोकेशन में आवासन मंडल कॉलोनी नहीं है, अटरु की कॉलोनी थाने के पास वह डिप्टी ऑफिस के सामने है, व हाइवे के किनारे कॉलोनी होने से यहां रहने वाले लोगों ने लाखों रुपए लगाकर आलीशान मकान बना रखे हैं। उसके बाद भी यहां के लोगों को कस्बे जैसी सुविधा नहीं मिल रही।

हम सोच रहे हैं कि जहां सडक़ ठीक है वहां डब्ल्यूएमएम नहीं करके सीधा डामर कर देंगे। लेकिन कॉलोनी निवासी कह रहे हैं कि आप तो डब्ल्यूएमएम भी करो तो वह कर देंगे। इससे सडक़ ऊंची हो जाएगी। फिर भी आज तो काम बंद करा दिया, सोमवार को मैं खुद अटरु आकर मामले को देखूंगा।

पीपी गर्ग, अधिशासी अभियंता, राजस्थान आवासन मंडल, कोटा

लोगों इस सडक़ को हाइवे जैसा बनवाना चाहते हैं। इसके चलते लोगों ने काम बंद करा दिया है। सोमवार को अधिशासी अभियंता आकर देखेंगे, उसके बाद इसका काम फिर से शुरू कराएंगे।

दिलखुश बैरवा, सहायक अभियंता, आवासन मंडल, कॉलोनी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

17 Nov 2025 01:30 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / गुस्साए लोगों ने बंद कराया सडक़ का काम

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

नशे में वाहन चलाने पर चालक को दो दिन कारावास

पुलिस थाना सदर बारां द्वारा शराब के नशे में वाहन चलाने के मामले में की गई कार्रवाई पर न्यायालय ने कठोर दंड प्रदान किया है। सीआई हीरालाल पूनिया ने बताया कि 9 नवम्बर को पुलिस थाना सदर बारां की टीम ने नाकाबंदी के दौरान कुलदीप गुर्जर निवासी पाठेड़ा को शराब पीकर वाहन चलाते हुए पकड़ा।
बारां

घर में घुसकर किया जानलेवा हमला, महिलाओं से हाथापाई

शाहाबाद कस्बे में शनिवार देर रात करीब आधा दर्जन बदमाश एक कच्चे कवेलूपोश मकान में घूस गए और घर पर मौजूद मां-बेटियों से हाथापाई कर जान से मारने का प्रयास किया।
बारां

अंता उपचुनाव में BJP विधायक प्रताप सिंह सिंघवी को प्रचार से रखा दूर, नड्डा को लिखा पत्र; बताई उपेक्षा की पीड़ा

BJP MLA Pratap Singh Singhvi
बारां

अंता उपचुनाव: 3 चुनाव और लगातार तीसरी हार, भीड़ को वोट में क्यों नहीं बदल पा रहे नरेश मीणा, जानिए

naresh meena ki har ke karan
बारां

Anta Election 2025: अंता उपचुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार ने बिगाड़ा खेल, बना कांग्रेस की जीत का बड़ा कारण

Anta By-Election Result First round counting complete Pramod Jain Bhaiya leads
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.