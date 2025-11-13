अंता विधानसभा उपचुनाव: कल कितने राउंड में आएंगे अंतिम नतीजे, EVM स्ट्रांग रूम की कैसी रहेगी सुरक्षा? जानिए

उपचुनाव में कांग्रेस, भाजपा और निर्दलीय उम्मीदवारों के बीच त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला है। कुल 15 प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हो चुका है। मतगणना प्रक्रिया 14 नवंबर को सुबह से शुरू होगी और इसे 20 राउंड में पूरा किया जाएगा। प्रत्येक राउंड के लिए 14 टेबल लगाई जाएंगी, जिससे प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित रहे। सबसे पहले पोस्टल बैलट की गिनती होगी, उसके बाद ईवीएम के वोटों की बारी आएगी। तोमर ने बताया कि मतगणना राजकीय पीजी महाविद्यालय के सेमिनार हॉल में आयोजित की जाएगी।