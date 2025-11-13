Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

धर्मेंद्र

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में कड़ा कदम, भारत-पाक सीमा से 3 KM तक आवाजाही बैन, किसानों के लिए ये निर्देश

Rajasthan News: दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। भारत-पाक सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही पर दो महीने के लिए प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है।

2 min read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Nov 13, 2025

Delhi blasts

भारत-पाक सीमा से 3 KM तक आवाजाही बैन (फोटो- पत्रिका)

Rajasthan News: दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। इस धमाके में नौ लोगों की मौत और करीब 20 लोगों के घायल होने के बाद केंद्र से लेकर राज्यों तक सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं।


इसी बीच राजस्थान सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।


बता दें कि यह प्रतिबंध हर दिन शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और अगले दो महीने तक लागू रहेगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।


इन चीजों पर लगी रोक


कलेक्टर ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तेज रोशनी वाले उपकरणों और तेज आवाज करने वाले यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में खेती करने वाले किसानों को भी अब संबंधित बॉर्डर पोस्ट अधिकारियों से अनुमति लेकर ही कृषि कार्य करने की अनुमति होगी। बिना इजाजत सीमा के तीन किलोमीटर दायरे में खेती या किसी तरह की गतिविधि करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।


हथियार और नशे की खेप भेजने के मामले बढ़े


प्रशासन का कहना है, यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।


बताया जा रहा है कि बीते कुछ समय में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप भेजने के मामले तेजी से बढ़े हैं। साल 2021 से अब तक ड्रोन तस्करी के 60 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 56 श्रीगंगानगर और चार बीकानेर बॉर्डर से जुड़े हैं।


दिल्ली ब्लास्ट मामला एनआईए को सौंपा


दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। वहीं, गुजरात एटीएस ने हाल ही में जिन तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, उनके पास से बरामद हथियारों का कनेक्शन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से जुड़ा पाया गया है। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक, ये हथियार सीमावर्ती रास्तों से भारत में लाए गए थे।


सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, सीमा के पास होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर अब पहले से अधिक सतर्कता रखी जाएगी। राजस्थान, जो पाकिस्तान से करीब 1070 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले विशेष निगरानी में रखे गए हैं।

ये भी पढ़ें

Amayra Death Case: अमायरा मौत मामले में आया नया मोड़, माता-पिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा
जयपुर
Amayra

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

13 Nov 2025 08:22 am

Published on:

13 Nov 2025 08:14 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में कड़ा कदम, भारत-पाक सीमा से 3 KM तक आवाजाही बैन, किसानों के लिए ये निर्देश

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: अरावली मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, राजस्थान के 20 जिलों में खनन गतिविधियों का भविष्य जल्द होगा तय

Supreme Court
जयपुर

Jaipur Rape: विधवा महिला से बलात्कार और अश्लील वीडियो बनाने का आरोप, कुछ समय पहले हुई थी पति की मौत तो इस बात का दिया झांसा

जयपुर

Rajasthan High Court : राजस्थान हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, वर्षों से फरार अपराधियों की तलाश के लिए बनाया जाए स्पेशल सेल

Rajasthan High Court strongly remarked criminals absconding search created special cell
जयपुर

Amayra Death Case: अमायरा मौत मामले में आया नया मोड़, माता-पिता ने किया चौंकाने वाला खुलासा

Amayra
जयपुर

मुफ्त बिजली योजना : राजस्थान ने बनाया रिकॉर्ड, हर महीने लग रहे 10 हजार से अधिक रूफटॉप सोलर

solar pannel
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.