दिल्ली ब्लास्ट के बाद राजस्थान में कड़ा कदम, भारत-पाक सीमा से 3 KM तक आवाजाही बैन, किसानों के लिए ये निर्देश

भारत-पाक सीमा से 3 KM तक आवाजाही बैन (फोटो- पत्रिका)
Rajasthan News: दिल्ली में लाल किले के पास हुए ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में हैं। इस धमाके में नौ लोगों की मौत और करीब 20 लोगों के घायल होने के बाद केंद्र से लेकर राज्यों तक सुरक्षा व्यवस्थाएं कड़ी कर दी गई हैं।
इसी बीच राजस्थान सरकार ने भी बड़ा कदम उठाते हुए भारत-पाकिस्तान बॉर्डर पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। श्रीगंगानगर जिला कलेक्टर डॉ. मंजू ने अंतरराष्ट्रीय सीमा से तीन किलोमीटर के दायरे में लोगों की आवाजाही पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है।
बता दें कि यह प्रतिबंध हर दिन शाम सात बजे से सुबह छह बजे तक प्रभावी रहेगा और अगले दो महीने तक लागू रहेगा। आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि इस अवधि में कोई भी व्यक्ति बिना अनुमति सीमा क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सकेगा।
इन चीजों पर लगी रोक
कलेक्टर ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए तेज रोशनी वाले उपकरणों और तेज आवाज करने वाले यंत्रों के इस्तेमाल पर भी रोक लगाई है। साथ ही सीमावर्ती इलाकों में खेती करने वाले किसानों को भी अब संबंधित बॉर्डर पोस्ट अधिकारियों से अनुमति लेकर ही कृषि कार्य करने की अनुमति होगी। बिना इजाजत सीमा के तीन किलोमीटर दायरे में खेती या किसी तरह की गतिविधि करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
हथियार और नशे की खेप भेजने के मामले बढ़े
प्रशासन का कहना है, यह निर्णय राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि सीमा पार से घुसपैठ, तस्करी और अन्य असामाजिक गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
बताया जा रहा है कि बीते कुछ समय में पाकिस्तान की ओर से ड्रोन के जरिए हथियार और नशे की खेप भेजने के मामले तेजी से बढ़े हैं। साल 2021 से अब तक ड्रोन तस्करी के 60 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 56 श्रीगंगानगर और चार बीकानेर बॉर्डर से जुड़े हैं।
दिल्ली ब्लास्ट मामला एनआईए को सौंपा
दिल्ली ब्लास्ट मामले की जांच अब एनआईए को सौंप दी गई है। वहीं, गुजरात एटीएस ने हाल ही में जिन तीन आतंकवादियों को गिरफ्तार किया था, उनके पास से बरामद हथियारों का कनेक्शन राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से जुड़ा पाया गया है। एटीएस अधिकारियों के मुताबिक, ये हथियार सीमावर्ती रास्तों से भारत में लाए गए थे।
सुरक्षा एजेंसियों का मानना है, सीमा के पास होने वाली हर संदिग्ध गतिविधि पर अब पहले से अधिक सतर्कता रखी जाएगी। राजस्थान, जो पाकिस्तान से करीब 1070 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। इसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर जिले विशेष निगरानी में रखे गए हैं।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग