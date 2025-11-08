अंता उपचुनाव: डोटासरा का नरेश मीणा पर इशारों में वार, बोले- यहां असामाजिक तत्वों का जमावड़ा; BJP को भी घेरा

डोटासरा ने केंद्र की मोदी सरकार पर भी हमला बोला। कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और किसान विरोधी नीतियों से जनता त्रस्त है। राजस्थान में भाजपा की डबल इंजन सरकार पूरी तरह फेल साबित हुई है। आने वाले दिनों में उपचुनावों में जनता इसका करारा जवाब देगी। इस मौके पर जिला कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर लढ़ा, पूर्व जिला प्रमुख चित्रा गुर्जर, बूंदी ब्लॉक अध्यक्ष भंवर सिंह, युवक कांग्रेस नेता अर्जुन गुर्जर सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे।