अंता उपचुनाव: BJP, कांग्रेस और नरेश मीणा के सामने क्या हैं चुनौतियां, क्या है तीनों की ताकत? पढ़ें पूरा विश्लेषण

Anta By-election: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली टक्कर BJP के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच है।

3 min read
Google source verification

बारां

image

Nirmal Pareek

Nov 04, 2025

Pramod bhaya, Morpal suman and Naresh Meena

पत्रिका फाइल फोटो

Anta By-election: बारां जिले की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव में 15 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन असली टक्कर BJP के मोरपाल सुमन, कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया और निर्दलीय नरेश मीणा के बीच है। यह सीट 2008 में बनी और अब तक चार चुनाव हो चुके हैं, लेकिन पहली बार उपचुनाव हो रहा है।

परंपरागत रूप से यहां BJP और कांग्रेस का दबदबा रहा है। 2008 को छोड़कर थर्ड फ्रंट को कभी ज्यादा जगह नहीं मिली। 2023 में थर्ड फ्रंट को महज 3.3%, 2018 और 2013 में 3.4% वोट मिले। 2008 में निर्दलीय मोहन लाल ने 18% से ज्यादा वोट लेकर सबको चौंकाया था, थर्ड फ्रंट कुल 24.5% तक पहुंचा। इस बार उपचुनाव की वजह से समीकरण बदले हुए हैं।

राजनीतिक जानकार कहते हैं कि आम चुनावों में घोषणा पत्र, एंटी-इनकंबेंसी और बड़े मुद्दे हावी होते हैं, लेकिन उपचुनाव में प्रत्याशी की व्यक्तिगत पकड़, समर्थन और विरोध ज्यादा मायने रखते हैं। अंता अब प्रतिष्ठा का सवाल बन चुकी है।

प्रमुख मुद्दे और पोलिंग फैक्टर

उपचुनाव में स्थानीय उम्मीदवार, जातिगत वोट, भ्रष्टाचार, किसान नाराजगी, रोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, फसल खराबा जैसे मुद्दे अहम हैं। दो नए प्रत्याशी (BJP और निर्दलीय), प्रदेश में BJP सरकार, वसुंधरा राजे की भूमिका, माली-मीणा-SC/ST-धाकड़ वोटर्स का मिजाज, इन्फ्लुएंसरों का रुख, चुनाव मैनेजमेंट और बारिश से फसल नुकसान पर मुआवजा जैसे फैक्टर निर्णायक होंगे।

BJP उम्मीदवार मोरपाल सुमन की ताकत

स्थानीय और निर्विवाद छवि: सुमन स्थानीय हैं और सामान्य कार्यकर्ता की साफ-सुथरी इमेज रखते हैं।
कमजोर बेल्ट में मजबूती: जिस क्षेत्र से आते हैं, वहां BJP पारंपरिक रूप से कमजोर रही, लेकिन इस बार वहां से वोट मिलने की उम्मीद।
जातिगत समर्थन: माली और ब्राह्मण वोट कन्फर्म माने जा रहे।
सत्ता का लाभ: प्रदेश में BJP की पूर्ण बहुमत वाली सरकार और संगठन की सक्रियता फायदेमंद।

BJP की चुनौतियां

बाहरी नेता सिर्फ चेहरा दिखाकर चले जा रहे, स्थानीय स्तर पर जुड़ाव कम।
सरकार बनने के बाद कोई बड़ा काम नहीं हुआ, फसल मुआवजा और खाद-बीज आपूर्ति में ढिलाई।
निवर्तमान विधायक के समाज से बाहर उम्मीदवार उतारना; मीणा समाज को साधने में नाकामी, नरेश मीणा से वोट दूरी।
वसुंधरा राजे प्रचार से दूर।
गुर्जर, ब्राह्मण, SC/ST, धाकड़ वोटर्स को साधने की योजना अधर में।
जिला अधिकारियों का पूरा सपोर्ट नहीं; भाया पर सिर्फ आरोप, एक्शन शून्य।
चुनाव मैनेजमेंट में बिखराव; पिछली बार मीणा वोट एकतरफा थे, इस बार माली वोट पूरे मिलें, गहलोत फैक्टर न काम करे—योजना धरातल पर कमजोर।

कांग्रेस उम्मीदवार प्रमोद जैन भाया की ताकत

राजनीतिक कद और अनुभव: दो बार जीते चुके, मजबूत चुनावी मैनेजमेंट और कार्यकर्ताओं की फौज।
एकजुटता और कार्य: पार्टी एकजुट नजर आ रही; पहले किए काम, पत्नी का जिला प्रमुख होना।
त्रिकोणीय फायदा: स्थायी वोटर्स और मुकाबले का लाभ; जातीय समीकरण व किसान मुद्दों पर फोकस।

कांग्रेस की चुनौतियां

प्रदेश नेतृत्व बिहार चुनाव में व्यस्त, अंता में कम सक्रियता।
भाया पर भ्रष्टाचार आरोप।
नए उम्मीदवारों से मुकाबला; सत्ता में BJP का बहुमत।
जातिगत रूप से कमजोर; SC/ST, धाकड़, मुस्लिम वोट में निर्दलीय की सेंध।
गहलोत फैक्टर से माली वोट में टूट।

निर्दलीय नरेश मीणा की ताकत

खोने को कुछ नहीं: दो हार के बाद सहानुभूति बढ़ी।
समाजिक समर्थन: मीणा समाज का पूरा सहयोग; SC/ST, धाकड़, युवा, कुछ मुस्लिम, किसान-मजदूर का अघोषित बैकिंग।
कांग्रेस धड़े का गुप्त सपोर्ट: एग्रेसिव प्रचार, भाया पर खुली बयानबाजी।
नए उम्मीदवार का लाभ: BJP उम्मीदवार से ज्यादा फायदा; भरपूर आर्थिक मदद।

निर्दलीय की चुनौतियां

बड़बोला और झगड़ालू इमेज; आपराधिक छवि।
पार्टी वोटबैंक नहीं; मीणा समाज के अलावा गारंटी शून्य।
बूथ मैनेजमेंट कमजोर; सिर्फ युवा जोश।
बाहरी लोगों का कैंपेन ज्यादा, समय व संसाधन सीमित।
तीसरे मोर्चे की बात, लेकिन राजकुमार रौत, हनुमान बेनीवाल जैसी शक्तियां खुलकर नहीं आईं।

अंता में इस बार रिकॉर्ड 15 उम्मीदवार हैं, जो पिछले चुनावों से ज्यादा है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। उपचुनाव की अनिश्चितता में स्थानीय मुद्दे और प्रत्याशी पकड़ फैसला करेंगे। BJP सत्ता बचाने, कांग्रेस वापसी और नरेश मीणा उलटफेर की कोशिश में हैं।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: रात को टॉयलेट करने उठी युवती, चार लोगों ने किया अपहरण; फिर कई शहरों में ले जाकर किया बलात्कार
चूरू
Churu Crime News

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 04:26 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / अंता उपचुनाव: BJP, कांग्रेस और नरेश मीणा के सामने क्या हैं चुनौतियां, क्या है तीनों की ताकत? पढ़ें पूरा विश्लेषण

बारां

राजस्थान न्यूज़

Holiday: 11 नवंबर का संवैतनिक अवकाश, 48 घंटे का सूखा दिवस घोषित, जानें अंता विधानसभा उपचुनाव की लेटेस्ट अपडेट

बारां

वारदात की फिराक में अवैध देशी पिस्टल लेकर घूमते 2 गिरफ्तार

शमशान घाट ईदगाह रोड तालाब की पाल से शाहिद अहमद (24) निवासी श्रमिक कॉलोनी के कब्जे से एक अवैध देशी पिस्टल बरामद कर उसे भी गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार आरोपियों को सोमवार को न्यायालय में पेश किया। न्यायालय के आदेश पर दोनों को पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया गया।
बारां

बारां शहर में बड़ी कार्रवाई : नशे के अड्डे पर छापा, 30 ग्राम स्मैक, एविल के 1875 इंजेक्शन जब्त

सीआई योगेश चौहान ने डीएसटी के साथ हुसैन बच्चा के मकान पर छापामार कर चैक किया। इस दौरान हुसैन बच्चा के कब्जे से 30 ग्राम स्मैक, 47 ग्राम स्मैक में मिश्रण करने का टांका (पावर) व स्मैक बिक्री राशि 32265 रुपए नगद और पांच कार्टनों में रखे भरे 1875 एविल इंजेक्शन बरामद किए।
बारां

शिक्षा विभाग ने करा दिया आयोजन, आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन

अंता विधानसभा उपचुनाव को लेकर जिले में आदर्श आचार संहिता लागू है। साथ ही धारा 163 भी लगी हुई है। एक ओर तो जिला निर्वाचन विभाग आचार संहिता की कड़ाई से पालना के लिए कार्य कर रहा है। वहीं दूसरी ओर शिक्षा विभाग ही आचार संहिता की धज्जियां उड़ाने में लगा हुआ है।
बारां

होम वोटिंग : घर पर दस्तक देकर ली लोकतंत्र में आहुति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोङ्क्षटग के अंतर्गत 10 विशेष मतदान दल गठित किए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करवा रहे हैं। प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण की होम वोङ्क्षटग 7 से 8 नवम्बर को करवाई जाएगी। कुल दो चरणों में 319 मतदाता इस विशेष व्यवस्था के तहत मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, लोकतंत्र के इस म
बारां
