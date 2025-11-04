Rajasthan: रात को टॉयलेट करने उठी युवती, चार लोगों ने किया अपहरण; फिर कई शहरों में ले जाकर किया बलात्कार

Rajasthan News: चूरू जिले के एक पुलिस थाने में 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी ने बताया कि युवती ने दर्ज मामले में बताया कि 14 अक्टूबर की रात्रि करीब 11 बजे वह लघु शंका करने के लिए गई, तो घर का मेन गेट खुला पड़ा था और एक गाय हमारे घर में घुसी हुई थी। वह गाय को निकालने गई तो घर के आगे एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी।