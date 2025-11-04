Rajasthan: रात को टॉयलेट करने उठी युवती, चार लोगों ने किया अपहरण; फिर कई शहरों में ले जाकर किया बलात्कार

फाइल फोटो
Rajasthan News: चूरू जिले के एक पुलिस थाने में 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी ने बताया कि युवती ने दर्ज मामले में बताया कि 14 अक्टूबर की रात्रि करीब 11 बजे वह लघु शंका करने के लिए गई, तो घर का मेन गेट खुला पड़ा था और एक गाय हमारे घर में घुसी हुई थी। वह गाय को निकालने गई तो घर के आगे एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी।
पीड़िता ने आगे बताया कि वह गेट बंद करने लगी तो गाड़ी से चार लोग उतरकर आए और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। वह चिल्लाने लगी तो मुंह पर रूमाल ठूस दिया जिसके कारण वह बेहोश हो गई। होश आया तो एक गोशाला के पास मुझे उतार लिया और एक आरोपी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी एक अन्य दूसरी गाड़ी लेकर आ गया और उसमें बैठाकर जोधपुर ले गए।
पीड़िता ने बताया कि 15 अक्टूबर को वहां पुराने कोर्ट उसका आधार कार्ड निकालने की कोशिश की। आधार कार्ड नहीं निकलने पर जनआधार कार्ड निकलवा कर स्टांप व कागजों पर जबरन मेरे हस्ताक्षर ले लिए। आरोपियों ने कहा कि जहां ले जा रहें वहां बोलना लिव इन में रह रही हूं। इसके बाद आरोपी उसे उसी दिन जालौर ले गया जबकि अन्य दो जोधपुर ही रुक गए।
आरोपी पीड़िता को एक होटल ले गया जहां उसके साथ दो दिन तक कई बार दुष्कर्म किया। फिर वह उसे 17 अक्टूबर को जोधपुर लेकर आ गया और कागजों पर उससे फिर से हस्ताक्षर करवाए। आरोपी फिर उसे बीकानेर ले गए और वहां रुकने के बाद श्रीगंगानगर लेकर गए। आरोपी ने वहां भी कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। 29 अक्टूबर को सुबह आरोपी एक अन्य व्यक्ति के साथ फर्नीचर की दुकान पर काम दिलाने का कहकर ले गए।
पीड़िता ने बताया बीकानेर बस स्टैंड पर पहुंचे तो एक रिश्तेदार मुझे दिखाई दिया। आवाज लगाकर बुलाया तो आरोपी मुझे छोड़कर वहां से भाग गए। रिश्तेदार ने फोन करके घर वालों को मौके पर बुला लिया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।
