Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

चूरू

Rajasthan: रात को टॉयलेट करने उठी युवती, चार लोगों ने किया अपहरण; फिर कई शहरों में ले जाकर किया बलात्कार

Rajasthan News: चूरू जिले के एक पुलिस थाने में 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने मामला दर्ज हुआ है।

2 min read
Google source verification

चूरू

image

Nirmal Pareek

Nov 04, 2025

Churu Crime News

फाइल फोटो

Rajasthan News: चूरू जिले के एक पुलिस थाने में 19 वर्षीय युवती का अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने मामला दर्ज हुआ है। थानाधिकारी ने बताया कि युवती ने दर्ज मामले में बताया कि 14 अक्टूबर की रात्रि करीब 11 बजे वह लघु शंका करने के लिए गई, तो घर का मेन गेट खुला पड़ा था और एक गाय हमारे घर में घुसी हुई थी। वह गाय को निकालने गई तो घर के आगे एक सफेद रंग की गाड़ी खड़ी थी।

पीड़िता ने आगे बताया कि वह गेट बंद करने लगी तो गाड़ी से चार लोग उतरकर आए और उसे जबरदस्ती गाड़ी में डाल लिया। वह चिल्लाने लगी तो मुंह पर रूमाल ठूस दिया जिसके कारण वह बेहोश हो गई। होश आया तो एक गोशाला के पास मुझे उतार लिया और एक आरोपी मेरे साथ जबरदस्ती करने लगा। तभी एक अन्य दूसरी गाड़ी लेकर आ गया और उसमें बैठाकर जोधपुर ले गए।

स्टांप पेपर पर करवाए हस्ताक्षर

पीड़िता ने बताया कि 15 अक्टूबर को वहां पुराने कोर्ट उसका आधार कार्ड निकालने की कोशिश की। आधार कार्ड नहीं निकलने पर जनआधार कार्ड निकलवा कर स्टांप व कागजों पर जबरन मेरे हस्ताक्षर ले लिए। आरोपियों ने कहा कि जहां ले जा रहें वहां बोलना लिव इन में रह रही हूं। इसके बाद आरोपी उसे उसी दिन जालौर ले गया जबकि अन्य दो जोधपुर ही रुक गए।

आरोपी पीड़िता को एक होटल ले गया जहां उसके साथ दो दिन तक कई बार दुष्कर्म किया। फिर वह उसे 17 अक्टूबर को जोधपुर लेकर आ गया और कागजों पर उससे फिर से हस्ताक्षर करवाए। आरोपी फिर उसे बीकानेर ले गए और वहां रुकने के बाद श्रीगंगानगर लेकर गए। आरोपी ने वहां भी कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। 29 अक्टूबर को सुबह आरोपी एक अन्य व्यक्ति के साथ फर्नीचर की दुकान पर काम दिलाने का कहकर ले गए।

रिश्तेदार को देखकर फरार हुए आरोपी

पीड़िता ने बताया बीकानेर बस स्टैंड पर पहुंचे तो एक रिश्तेदार मुझे दिखाई दिया। आवाज लगाकर बुलाया तो आरोपी मुझे छोड़कर वहां से भाग गए। रिश्तेदार ने फोन करके घर वालों को मौके पर बुला लिया। पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में SIR शुरू: BLO आज से घर-घर बांटेंगे फॉर्म, 70% मतदाताओं को नहीं देने पड़ेंगे दस्तावेज; जानें क्यों?
जयपुर
SIR begins in Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

04 Nov 2025 03:46 pm

Hindi News / Rajasthan / Churu / Rajasthan: रात को टॉयलेट करने उठी युवती, चार लोगों ने किया अपहरण; फिर कई शहरों में ले जाकर किया बलात्कार

बड़ी खबरें

View All

चूरू

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा नेता की कार पर पत्थरबाजी, गाड़ी के शीशे टूटे, शादी समारोह में भाग लेकर लौट रहे थे घर

चूरू

Rajasthan Crime: घर में घुसकर महिला से की ऐसी हरकत, विरोध करने पर पति पर भी कुल्हाड़ी से जानलेवा हमला

Rajasthan Police
चूरू

Churu Accident : पति-पत्नी की एक साथ निकली अर्थी तो रो पड़े ग्रामीण, बिलखता रहा बेटा, कार ने कुचला था

churu road accident
चूरू

Rajasthan News : शराब ठेका फायरिंग प्रकरण का मास्टरमाइंड कपिल पंडित गिरफ्तार

चूरू

Churu : बीच बचाव करना युवक को पड़ा भारी, तीन जनों ने पिकअप से टक्कर मारकर की हत्या

चूरू
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.