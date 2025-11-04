राजस्थान में SIR शुरू: BLO आज से घर-घर बांटेंगे फॉर्म, 70% मतदाताओं को नहीं देने पड़ेंगे दस्तावेज; जानें क्यों?

इससे अधिकांश मतदाताओं की मैपिंग आसानी से हो जाएगी। राज्य में 40 वर्ष से अधिक आयु के लगभग 2.61 करोड़ मतदाताओं में से 83 प्रतिशत की मैपिंग पूरी हो चुकी है, जबकि 40 वर्ष से कम आयु के 2.88 करोड़ मतदाताओं में 50 प्रतिशत मैपिंग हो गई है। कुल मिलाकर अब तक 65.3 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग BLO ऐप पर अपलोड की जा चुकी है। गणना चरण में यह आंकड़ा और बढ़ेगा।