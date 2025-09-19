बारां पुलिस ने आसाम जाकर पकड़ा तस्करी के लिए ट्रक लगाने का आरोपी

नेपाल भागने की आशंका पर पहुंची बारां पुलिस
19 क्विंटलमादक पदार्थ तस्करी मामले में 4 वर्ष से था फरार
बारां. जिला पुलिस ने असम से 19 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडाचूरा तस्करी कर जोधपुर ले जाने के मामले में 4 वर्षों से फरार ट्रक मालिक को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस के प्रयासों की भनक लगते ही नेपाल भाग जाता था, लेकिन हाल ही में नेपाल में हुए जेन जी के सघंर्ष के चलते गुवाहाटी में ही छुपा हुआ था। इस मौके का लाभ उठाते हुए एसपी अभिषेक अंदासु के निर्देशन में अनुसंधान अधिकारी शाहाबाद डीएसपी रिछपाल मीणा के सुपरविजन में विशेष टीम असम भेजी गई। टीम ने करीब दस दिनों तक गुवाहाटी में खाक छानते हुए आरोपी केदार थापा (53) निवासी गेम विलेज गुवाहाटी को धर दबोचा।
अनुसंधान अधिकारी डीएसपी रिछपाल ने बताया कि वर्ष 2021 में एसओजी की सूचना पर पुलिस ने मुंडियर टोल प्लाजा (शाहाबाद) पर एक ट्रक को डिटेन कर उसमें भरा 19 ङ्क्षक्वटल डोडाचूरा जब्त किया था। इसका मूल्य लाखों रुपए होने का अनुमान है। मौके पर ट्रक चालक व खलासी को गिरफ्तार कर उनकी सूचना पर वह समेत 5 लोगों को आरोपी बनाया गया था। दो मौके से गिरफ्तार होने के बाद तीन फरार थे। इसमें 17 सितंबर को ट्रक मालिक केदार थापा को गिरफ्तार करने के बाद अब दो आरोपी शेष हंै। यह उदयपुर संभाग के है। इनके लिए भी जाल बिछाया हुआ है।
सात सदस्यीय टीम को लगे 10 दिन
पुलिस ने उच्चाधिकारियों व असम पुलिस से संवाद कर टीम रवाना की। टीम ने स्थानीय पुलिस और मुखबिर की सूचना पर आरोपी के मोबाइल नंबर जुटाए। फिर बारां की साइबर टीम ने मोबाइल लोकेशन ट्रेस की तो पता लगा आरोपी रोज रात करीब दस बजे बाद एक ही जगह उसके घर पर रहता है। इस पर घेराबंधी कर रात में ही उसे डिटेन किया। सात सदस्यीय टीम में एएसआई रामचन्द्र मीणा व कांस्टेबल मुकेश चौधरी की विशेष भूमिका रही। टीम में शाहाबाद थाना प्रभारी प्रेमङ्क्षसह मीणा के अलावा कांस्टेबल सुरेन्द्र, जितेन्द्र, लोकेश, दशरथ शामिल थे।
पूर्व में भी दो-तीन बार टीम असम गई थी, लेकिन आरोपी भनक लगते ही नेपाल भाग जाता था। हाल ही में नेपाल में संघर्ष के चलते उसका वहां जाना संभव नहीं था। इससे उच्चाधिकारियों से बात कर एसपी अंदासु के निर्देश पर टीम भेजी गई। काफी प्रयासों के बाद आरोपी को डिटेन कर बारां लाया गया। पूछताछ के बाद गुरुवार को उसे जेल भेज दिया।
रिछपाल मीणा, डीएसपी, शाहाबाद