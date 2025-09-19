बारां पुलिस ने आसाम जाकर पकड़ा तस्करी के लिए ट्रक लगाने का आरोपी

बारां. जिला पुलिस ने असम से 19 ​क्विंटल अवैध मादक पदार्थ अफीम डोडाचूरा तस्करी कर जोधपुर ले जाने के मामले में 4 वर्षों से फरार ट्रक मालिक को गुवाहाटी से गिरफ्तार किया है। आरोपी पुलिस के प्रयासों की भनक लगते ही नेपाल भाग जाता था, लेकिन हाल ही में नेपाल में हुए जेन जी के सघंर्ष के चलते गुवाहाटी में ही छुपा हुआ था। इस मौके का लाभ उठाते हुए एसपी अभिषेक अंदासु के निर्देशन में अनुसंधान अधिकारी शाहाबाद डीएसपी रिछपाल मीणा के सुपरविजन में विशेष टीम असम भेजी गई। टीम ने करीब दस दिनों तक गुवाहाटी में खाक छानते हुए आरोपी केदार थापा (53) निवासी गेम विलेज गुवाहाटी को धर दबोचा।