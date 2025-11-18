नौनिहालों को सर्दी के मौसम में निमोनिया के वार से बचाएगा ‘सांस’

बारां. मौसम में बदलाव होने से सर्दी का असर तेज होने लगा है। लोग निमोनिया की चपेट में आने लगे है। विशेषकर छोटे बच्चों को निमोनिया का अधिक खतरा रहता है। हर रोज सरकारी गैर सरकारी अस्पतालों में निमोनिया पीडि़त बच्चे पहुंच रहे है। शून्य से पांच वर्ष तक के बच्चों में निमोनिया मृत्यु का एक प्रमुख कारण है। लोगों को निमोनिया के प्रति जागरूक करने के लिए 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस भी मनाया जाता है। सरकार की ओर से राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से 12 नवंबर से 28 फरवरी तक के लिए ‘सांस’ अभियान शुरू कर दिया था। हालांकि जिले में इसके प्रचार-प्रसार की गति धीमी है। अभियान की शुरूआत भी एक सप्ताह की देरी से बुधवार की की जाएंगी।