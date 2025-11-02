मांग के मुताबिक नहीं मिले परमिट, बस ऑपरेटरों का खत्म नहीं हो रहा इंतजार

एक बस ऑपरेटर ने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से परमिट जारी करने के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय की गई थीं, जिनका पालन नहीं किया गया। कई ऑपरेटरों ने 40 लाख रुपये खर्च कर एसी बसें खरीदीं, लेकिन उन्हें परमिट नहीं मिले। इससे यात्रियों को कम किराए में एसी बस की सुविधा नहीं मिल पा रही है और उन्हें नॉन-एसी बसों में उसी किराए पर यात्रा करनी पड़ रही है। कुछ मामलों में एसी, सिङ्क्षटग और एकल सेवा जैसी प्राथमिकताओं को भी विभाग ने अपने हिसाब से बदला है।