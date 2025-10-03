महलपुर बैराज के निर्माण में देरी से असमंजस, दूसरे चरण का अब तक नहीं मिला मुआवजा

ग्रामीणों ने आबादी और गैर आबादी भूमि में बने मकानों का मुआवजा और पुनर्वास राशि एकसाथ देने की मांग की है। वहीं कोयला, मियाडा, रेबारपुरा गांव के कुछ मकान भी डूब क्षेत्र में आने से मकान निर्माण कार्य रुका हुआ है। जानकारी के अनुसार पहले फेज में आबादी भूमि में बने मकानों की मुआवजा और पुनर्वास राशि दी जाएगी, इसके बाद गैर आबादी भूमि में बने मकानों का मुआवजा दिया जाएगा। ग्रामीणों ने गैर आबादी भूमि में बने मकानों का मुआवजा राशि आबादी भूमि में बने मकानों के साथ ही देने की मांग की। साथ ही जल के स्तर के संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की, जिससे कि जो मकान डूब क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं वो अपने मकानों का निर्माण कर सकें। इस बारे में ईआरसीपी परियोजना के कोटा प्रतिनिधि ने बताया कि भूमि अवाप्त का कार्य प्रक्रियाधीन है, शीघ्र ही धारा 19 का प्रकाशन जारी होने की संभावना है।