कांग्रेस ने किया चुनावी शंखनाद, एक मंच पर जुटे प्रदेश के शीर्ष नेता

पूर्व उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि इस उपचुनाव पर पूरे देश की नजर है। उन्होंने भाजपा पर आंतरिक खींचतान और उम्मीदवार तय न कर पाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि राज्य में अफसरशाही हावी है और विधायक असहाय हैं। सभा में सांसद दौसा मुरारीलाल मीणा, विधायक हरिमोहन शर्मा, अशोक चंादना, सीएल प्रेमी, चेतन पटेल, भैरूसिंह परिहार, सुरेश गुर्जर, पूर्व विधायक पानाचन्द मेघवाल, करणसिंह राठौड़, निर्मला सहरिया, स्नेहलता आर्य, पूनम गोयल और जिला प्रमुख उर्मिला जैन ने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम में प्रदेश व हाड़ौती के कई नेता मौजूद थे।