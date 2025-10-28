बंगाल की खाड़ी के चक्रवात मोंथा का असर, 30 घंटे लगातार बारिश से सर्दी आ धमकी

शहर सहित जिलेभर में सोमवार दोपहर से शुरू हुआ बारिश का सिलसिला मंगलवार देर शाम तक जारी रहा। इस दौरान शहर सहित कई स्थानों पर 30 घंटे तक लगातार बारिश हुई। जिले भर में सुबह से आसमान पर बादल छाए रहने के साथी हल्की बरसात भी हुई। इस दौरान चली तेज हवाओं से सर्दी में बढ़ोतरी हुई। इसके चलते कई लोग गर्म व ऊनी वस्त्र पहने नजर आए तो कई शॉल औढ़ कर आते-जाते नजर आए। इस दौरान सर्दी से बचने के लिए गांव में अलाव भी जल गए। मंगलवार को तापमान में गिरावट दर्ज की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 24 और न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हवा में नमी का प्रतिशत बढकऱ 88 प्रतिशत हो गया। हवा की रफ्तार 19 किमी प्रतिघंटा दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में जिले में सर्वाधिक बरसात छबड़ा में तीन इंच दर्ज की गई। यहां पर 80 मिमी बारिश हुई। इसके अलावा किशनगंज में 49 मिमी, बारां में 47 मिमी, अंता में 60 मिमी बरसात दर्ज की गई।