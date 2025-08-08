शिकारी को गिरफ्तार करने की मांग, चक्काजाम

नाहरगढ़. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक पर मोर के शिकार के सबूत देने के बावजूद वन विभाग की ओर से उचित कार्रवाई नहीं करने पर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर वन विभाग कार्यालय के सामने नाहरगढ़-गुना मार्ग पर कटे पेड़ों को डालकर चक्काजाम कर दिया। बजरंग दल नाहरगढ़ प्रखंड अध्यक्ष रामनिवास नागर ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। प्रखण्ङ अध्यक्ष रामनिवास नागर ने बताया कि गुरुवार रात को सोनीपुरा टापरा निवासी सिकंदर अली को बंदूक से शिकार करते हुए पड़ोसी धनराज उर्फ गोलू मीणा ने देखा था। इसकी सूचना पर पहुंचे तो वहां पर खून के धब्बे और मोर के पंख मिले। इसकी सूचना पुलिस व वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना देने के काफी देर बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। आरोपी के घर की तलाशी के नाम पर खानापूर्ति की गई। मौके से मोर बरामद नहीं हुआ। आरोपी द्वारा मृृत मोर को खुर्द बुर्द कर दिया। वन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया। पुलिस और वन विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज कार्यकर्ताओं ने नाहरगढ़ गुना मार्ग जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन व वन विभाग हरकत में आया। वही बजरंग दल और विश्व ङ्क्षहदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नाहरगढ़ भंवरगढ़ मार्ग पर वाहन रैली निकालकर मोर मारने वालों को गोली मारो सालों को जेसी नारेबाजी के साथ वाहन रैली निकाल कर प्रदर्शन किया।