बारां

शिकारी को गिरफ्तार करने की मांग, चक्काजाम

आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर वन विभाग कार्यालय के सामने नाहरगढ़-गुना मार्ग पर कटे पेड़ों को डालकर चक्काजाम कर दिया।

बारां

Mukesh Gaur

Aug 08, 2025

आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर वन विभाग कार्यालय के सामने नाहरगढ़-गुना मार्ग पर कटे पेड़ों को डालकर चक्काजाम कर दिया।
मोर के शिकार का आरोप, विहिप और बजरंग दल ने किया प्रदर्शन

नाहरगढ़. विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक मुस्लिम युवक पर मोर के शिकार के सबूत देने के बावजूद वन विभाग की ओर से उचित कार्रवाई नहीं करने पर कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने आरोपी पर कार्रवाई की मांग को लेकर वन विभाग कार्यालय के सामने नाहरगढ़-गुना मार्ग पर कटे पेड़ों को डालकर चक्काजाम कर दिया। बजरंग दल नाहरगढ़ प्रखंड अध्यक्ष रामनिवास नागर ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए। प्रखण्ङ अध्यक्ष रामनिवास नागर ने बताया कि गुरुवार रात को सोनीपुरा टापरा निवासी सिकंदर अली को बंदूक से शिकार करते हुए पड़ोसी धनराज उर्फ गोलू मीणा ने देखा था। इसकी सूचना पर पहुंचे तो वहां पर खून के धब्बे और मोर के पंख मिले। इसकी सूचना पुलिस व वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना देने के काफी देर बाद प्रशासन मौके पर पहुंचा। आरोपी के घर की तलाशी के नाम पर खानापूर्ति की गई। मौके से मोर बरामद नहीं हुआ। आरोपी द्वारा मृृत मोर को खुर्द बुर्द कर दिया। वन विभाग और पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपी को बचाने का प्रयास किया गया। पुलिस और वन विभाग की कार्यप्रणाली से नाराज कार्यकर्ताओं ने नाहरगढ़ गुना मार्ग जाम कर दिया। इसके बाद पुलिस प्रशासन व वन विभाग हरकत में आया। वही बजरंग दल और विश्व ङ्क्षहदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने नाहरगढ़ भंवरगढ़ मार्ग पर वाहन रैली निकालकर मोर मारने वालों को गोली मारो सालों को जेसी नारेबाजी के साथ वाहन रैली निकाल कर प्रदर्शन किया।

अवैध बजरी जप्त

वन विभाग कार्यालय के सामने जाम की सूचना पर वन अधिकारी हरीराम चौधरी बारां विभागीय बैठक को छोडकऱ नाहरगढ़ पहुंचे तथा विश्व ङ्क्षहदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं से वार्तालाप किया। इस पर विश्व ङ्क्षहदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता द्वारा शिकार में प्रयोग किए गए अवैध हथियार को बरामद करने तथा आरोपी के पास कब्जे की सरकारी भूमि से अतिक्रमण को ध्वस्त करने की मांग को लेकर ज्ञापन सोपा गया है। क्षेत्रीय वन अधिकारी हरिराम चौधरी ने बताया कि मामले की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है लेकिन वन विभाग की जांच में आरोपी के घर तलाशी करने गए थे। विभाग को घर के बाहर अवैध खनन कर लाई गई बजरी का भरा ट्रैक्टर मिला जिसे जब्त कर लिया गया है। आरोपी लंबे अरसे से चोरी छुपे अवैध खनन भी करता रहा है।जिसकी शिकायतें मिल रहीं थी।

पुलिस ने शुरू की जांच

थाना अधिकारी धर्मपाल यादव ने बताया कि पुलिस अपना कार्य कर रही है सभी आरोप निराधार हैं। पुलिस द्वारा शिकायत पर मोर के शिकार के आरोपी सिकंदर अली के खिलाफ फरियादी मांगीलान सेन की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय वन्य जीव संरक्षण वन अधिनियम की धारा 9/51 के तहत मामला दर्ज किया गया है इसके साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। संपूर्ण अनुसंधान के बाद ही मामला स्पष्ट हो सकेगा फिलहाल जांच जारी है।

