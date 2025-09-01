चोरियां रोकने, अवैध बस्ती को हटाने की मांग, बंद रहा किशनगंज कस्बा

प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर आरोप लगाया कि वन भूमि पर अवैध बस्तियां पनप रही हैं और कस्बे में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ज्ञापन देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन, प्रशासन सुन नहीं रहा। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बीते पिछले महीने की 28 अगस्त को उपखंड अधिकारी राकेश कुमार रावत को ज्ञापन में बताया था कि 3 सालों से किसानों के खेतों पर लगी ट््यूबवेल, केबलें व अन्य सामान लगातार चोरी जा रहे हैं। इसमें कई बार तेजाजी के डांडा किशनगंज के वन क्षेत्र में बसने वाले अनजान परिवारों का हाथ सामने आता रहा है। ऐसे में चोरी की वारदातों का खुलासा होने के साथ साथ चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। साथ ही कस्बे के तेजाजी के डांडा वन क्षेत्र में बसी हुई अवैध बस्ती में अवैध शराब भी बेची जा रही है। यहां बसने वाले कुछ विशेष परिवार चोर गिरोह के सदस्य हैं। इनकी कई बार चोरी की वारदातों में गिरफ्तारियां हुई हैं। इसके बाद भी पुलिस इनके दस्तावेजों का सत्यापन नहीं कर रही। ज्ञापन देकर अवगत करवाने के 5 दिवस की अवधि गुजर जाने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई।