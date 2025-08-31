Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बारां

बारां में पथ संचलन को लेकर दो समुदायों में उपजा विवाद, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात

एक समुदाय द्वारा आयोजित पथ संचलन के रास्ते को लेकर दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई।

बारां

Lokendra Sainger

Aug 31, 2025

baran news
Photo- Patrika Network

राजस्थान के बारां शहर में रविवार को पथ संचलन निकालने के रास्ते को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक समुदाय द्वारा आयोजित पथ संचलन के रास्ते को लेकर दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई।

जानकारी के मुताबिक, पंथ संचलन के लिए निर्धारित रूट से हटने की कोशिश के कारण दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते तनावपूर्ण स्थिति में बदल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आए।

ये भी पढ़ें

Banswara Crime : बांसवाड़ा के युवक की गलतबयानी पर गुजरात हाइकोर्ट सख्त, दिया सरेंडर का आदेश, पत्नी ने खोली पोल
बांसवाड़ा
Gujarat High Court Strict on Banswara Youth False Statement ordered surrender first wife exposed

मौके पर पुलिस जाब्ता तैनात

कलेक्टर व एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए। जिला प्रशासन ने भी संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है।

पुलिस के अनुसार, प्यार राम जी के मंदिर से पथ संचलन निकालने के रास्ते के मामले को लेकर विवाद उपजा। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।

ये भी पढ़ें

जयपुर में रामनिवास बाग से परकोटे तक बस सेवा बंद, पार्किंग माफिया का खेल या हैरिटेज निगम की चाल?
जयपुर
Jaipur Heritage Body Halts Bus Service

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Aug 2025 03:44 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / बारां में पथ संचलन को लेकर दो समुदायों में उपजा विवाद, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.