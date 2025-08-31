बारां में पथ संचलन को लेकर दो समुदायों में उपजा विवाद, तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात

राजस्थान के बारां शहर में रविवार को पथ संचलन निकालने के रास्ते को लेकर दो समुदायों के बीच तनाव की स्थिति पैदा हो गई। यह विवाद तब शुरू हुआ जब एक समुदाय द्वारा आयोजित पथ संचलन के रास्ते को लेकर दूसरे समुदाय ने आपत्ति जताई।
जानकारी के मुताबिक, पंथ संचलन के लिए निर्धारित रूट से हटने की कोशिश के कारण दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई, जो देखते ही देखते तनावपूर्ण स्थिति में बदल गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और प्रशासन तुरंत हरकत में आए।
कलेक्टर व एसपी ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर शांत किया। पुलिस ने अतिरिक्त बल तैनात कर किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए कड़े इंतजाम किए। जिला प्रशासन ने भी संवेदनशील इलाकों में निगरानी बढ़ा दी है।
पुलिस के अनुसार, प्यार राम जी के मंदिर से पथ संचलन निकालने के रास्ते के मामले को लेकर विवाद उपजा। स्थिति अब पूरी तरह नियंत्रण में है। पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने और अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है।