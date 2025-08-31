जयपुर में रामनिवास बाग से परकोटे तक बस सेवा बंद, पार्किंग माफिया का खेल या हैरिटेज निगम की चाल?



परकोटे के बाजारों में वाहन चालकों से रामनिवास बाग की तुलना में ढाई गुना अधिक राशि वसूली जा रही है। इससे लोग और अधिक परेशान हैं। रामनिवास बाग से परकोटे में बसों के संचालन का फैसला ट्रैफिक कंट्रोल बोर्ड (टीसीबी) की बैठक में हुआ था और 1 अगस्त 2023 से सेवा शुरू हुई थी। लेकिन कुछ ही समय बाद इसे बंद कर दिया गया। अब स्थिति यह है कि लोग रामनिवास बाग की पार्किंग में वाहन खड़ा करने के बाद परकोटा तक पहुंचने के लिए परेशान हैं।