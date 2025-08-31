जयपुर में फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़, अलग-अलग मोबाइल नंबरों से ठगी का खेल, ऐसे पकड़े गए शातिर

जयपुर: शिप्रापथ थाना पुलिस और साइबर सेल ने साइबर शील्ड के तहत ई-मित्र से जुड़े दो फर्जी कॉल सेंटर्स का खुलासा कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से दस कंप्यूटर, एक लैपटॉप, दस मोबाइल फोन, 1 पास बुक, तीन एटीएम कार्ड, 1 चेक बुक और एक पेमेंट स्कैनर जब्त किया है।