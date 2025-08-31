Women Safety: राजस्थान में महिलाओं की पीड़ा का काला सच, घरेलू हिंसा से कराहता जयपुर, आंकड़े देख दहल जाएगा दिल



प्रदेश में वर्ष 2020-21 से 202425 तक घरेलू हिंसा से पीड़ित 72,152 महिलाएं महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों पर पहुंचीं।

-साल 2020-21 में 5,898 महिलाएं

-साल 2021-22 में 7,845 महिलाएं

-साल 2022-23 में 9,089 महिलाएं

-साल 2023-24 में 20,070 महिलाएं

-साल 2024-25 में 29,250 महिलाएं

(जिला वाइज आंकड़ों के अनुसार, जयपुर में पिछले पांच साल में 14,102 महिलाएं सहायता के लिए आईं। इसके बाद अजमेर (4,372), कोटा (4,246), अलवर (3,090) और भीलवाड़ा (3,008) हैं।