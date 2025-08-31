मार्ग पर विवाद, 3.5 घंटे देर से निकला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पथ संचलन

तनावपूर्ण माहौल को देखते हुए कोटा से बुलाया जाब्ता
बारां. शहर में रविवार सुबह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के पथ संचलन मार्ग को लेकर दो समुदायों के लोग आमने-सामने हो गए। जिला कलक्टर और पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंच कर दोनों पक्षों से काफी देर तक समझाइश की। दोनों पक्ष अपनी-अपनी बात पर अड़े रहे। करीब चार घंटे की जद्दोजहद के बाद पुलिस बल के साथ पथ संचलन निर्धारित मार्ग से गुजरा। इस दौरान एक जगह कुछ लोगों ने संचलन रोकने का प्रयास किया तो पुलिस ने उन्हें खदेड़ दिया। कुछ मकानों से पत्थर भी फैंके गए।
पांच स्थानों से निकलने थे पथ संचलन
प्राप्त जानकारी के अनुसार शहर में रविवार सुबह 9 बजे से 11 बजे तक विभिन्न क्षेत्रों में आरएसएस की पांच शाखाओं के पथ संचलन निकाले जाने थे। इनमें तीन तेल फैक्ट्री क्षेत्र, एक सहकार भवन से तथा एक प्यारेरामजी मंदिर से पथ संचलन निकाले जाने थे। तय समय और निर्धारित मार्ग से चार संचलन तो निकल गए,लेकिन पांचवें संचलन की शुरुआत से पूर्व ही उसके मार्ग को लेकर क्षेत्र के समुदाय विशेष के लोग विरोध जताने लगे। इसकी सूचना पुलिस उपाधीक्षक ओमेन्द्र ङ्क्षसह शेखावत ने उच्चाधिकारियों तथा शाखा प्रमुख को दी और संचलन कुछ देर रोकने के लिए कहा। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु तथा जिला कलक्टर रोहिताश्व ङ्क्षसह तोमर मौके पर पहुंचे। यहां पर दोनों पक्षों से समझाइश की गई। लेकिन कुछ लोगों फिर भी नहीं माने। आखिर में साढ़े तीन घंटे देरी से पुलिस बल की मौजूदगी में पथ संचलन निर्धारित मार्ग से निकाला गया।
तनाव में रहा शहर
रास्ते को लेकर विवाद की सूचना समूचे शहर में फैलने के बाद दोनों समुदाय के लोग अंजुमन चौराहे जमा होने लगे। तालाबपाड़ा क्षेत्र की ओर एक समुदाय तथा ओढपुरा की ओर दूसरे समुदाय के लोग बड़ी तादाद में एकत्रित हो गए। दोनों ओर से नारेबाजी शुरु हो गई। दोनों के बीच में खड़ी पुलिस ने मोर्चा संभालकर स्थिति को बिगडऩे से रोके रखा।
पत्थर फैंके तो पुलिस ने किया बल प्रयोग
जिला व पुलिस प्रशासन ने दोपहर करीब दो बजे निर्णय लेते हुए निर्धारित मार्ग से पथ संचलन शुरु करवाने के लिए पुलिस बल व अधिकारियों को निर्देश दिए। पथ संचलन करीब सवा 2.25 पर प्यारेरामजी मंदिर से शुरु हुआ। यह कौसर कॉलोनी से होकर गुरुजी का चौक, श्योपरियान मस्जिद मार्ग, मांगरोल दरवाजा, नयापुरा, गोपाल कॉलोनी होते हुए वापस प्यारे रामजी मंदिर पर पहुंच कर सम्पन्न हुआ। पथ संचलन जैसे ही कौसर कॉलोनी पहुंचा तो तो यहां कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर रोड पर खड़े हो गए। उन्होंने पथ संचलन को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान संचलन के आगे चल रहे पुलिसकर्मियों ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें तितर बितर कर किया। इस झड़प में दो पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। इस दौरान एक.दो मकानों की छतों से पत्थर भी फैंके गए। एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के आधा दर्जन से अधिक थानों का पुलिस जाप्ता तैनात किया गया था। वहीं कोटा से भी कई पुलिस अधिकारियों और अतिरिक्त जाप्ता यहां बुलवाया गया।
दोनों ओर से लगते रहे नारे, बढ़ती रही भीड़
शाखा पथ संचलन निकाले जाने के वाले निर्धारित मार्ग को लेकर हुए विवाद के बाद मांगरोल रोड स्थित अंजुमन चौराहा पर भारी भीड़ का जमावड़ा हो गया। करीब साढ़े तीन घंटे तक चले इस मामले के दौरान जहां मांगरोल रोड से ओढपुरा की ओर मार्ग पर एक समुदाय की भीड़ जमा होकर बढ़ती रही। वहीं दूसरी ओर तालाबपाड़ा मार्ग पर भी बड़ी संख्या में भीड़ जुट गई। दोनों ओर धार्मिक नारेबाजी होती रही। इस दौरान तालाबपाड़ा क्षेत्र के लोग माइक से भी भीड़ को संबोधित करने लगे।
पुलिस ने बरती ऐतिहात, लगाए बेरिकेट््स
घटनाक्रम के दौरान जिला कलक्टर रोहिताश्व ङ्क्षसह तोमर तथा पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु लगातार मोबाइल पर एवं दोनों ओर के लोगों से चर्चा करते हुए शांति बनाए रखने की अपील करते नजर आए। दूसरी ओर पुलिस ने इस मार्ग को मेलाग्राउंड तथा भाईजान वकील के मकान के सामने बेरिकेट््स लगाकर बंद कर दिया। इसके बाद भी लोग पैदल ही ही मौके तक पहुंचते रहे।
इस मामले में जिन्होंने अवरोध उत्पन्न किया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से पहचान कर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

अभिषेक अन्दासु, पुलिस अधीक्षक, बारां
इस दौरान बाधा पहुंचाने वालो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

रोहिताश्व तोमर, जिला कलक्टर, बारां
