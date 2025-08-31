मार्ग पर विवाद, 3.5 घंटे देर से निकला राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ का पथ संचलन

जिला व पुलिस प्रशासन ने दोपहर करीब दो बजे निर्णय लेते हुए निर्धारित मार्ग से पथ संचलन शुरु करवाने के लिए पुलिस बल व अधिकारियों को निर्देश दिए। पथ संचलन करीब सवा 2.25 पर प्यारेरामजी मंदिर से शुरु हुआ। यह कौसर कॉलोनी से होकर गुरुजी का चौक, श्योपरियान मस्जिद मार्ग, मांगरोल दरवाजा, नयापुरा, गोपाल कॉलोनी होते हुए वापस प्यारे रामजी मंदिर पर पहुंच कर सम्पन्न हुआ। पथ संचलन जैसे ही कौसर कॉलोनी पहुंचा तो तो यहां कुछ लोग हाथों में डंडे लेकर रोड पर खड़े हो गए। उन्होंने पथ संचलन को रोकने का प्रयास किया। इस दौरान संचलन के आगे चल रहे पुलिसकर्मियों ने हल्का बल प्रयोग करके उन्हें तितर बितर कर किया। इस झड़प में दो पुलिसकर्मी भी चोटिल हुए। इस दौरान एक.दो मकानों की छतों से पत्थर भी फैंके गए। एसपी अभिषेक अंदासु ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जिले के आधा दर्जन से अधिक थानों का पुलिस जाप्ता तैनात किया गया था। वहीं कोटा से भी कई पुलिस अधिकारियों और अतिरिक्त जाप्ता यहां बुलवाया गया।