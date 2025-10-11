डोटासरा के रोम-रोम में बेइमानी लेकिन वह मेरे मित्र : दिलावर

इस दौरान जिले के अंता विधानसभा क्षेत्र में आगामी 11 नवंबर को होने जा रहे उप चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी चयन को लेकर पूछे गए प्रश्न पर दिलावर ने कहा कि हमारा प्रदेश नेतृत्व प्रत्याशी का चयन कर रहा है, शीघ्र ही घोषणा की जाएगी। भाजपा श्रेष्ठ उम्मीदवार देगी। क्षेत्र में चल रहे उम्मीदवार के स्थानीय व बाहरी मुद्दे पर उन्होंने कहा कि जो भी उम्मीदवार होगा, स्थानीय ही होगा। यह कहते हुए वे प्रश्न के मूलभाव को टाल गए। अन्ता उप चुनाव में किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, यह पूछने पर उन्होंने कहा कि अन्ता विधानसभा की जनता समझदार है। यहां भी देशभक्त लोग रहते है। जिन्होंने राम का अपमान किया उन्हें वे बख्शेंगे नहीं, अन्ता में भाजपा ही जीतेगी। इस दौरान उनके साथ किशनगंज शाहाबाद क्षेत्र के विधायक डॉ. ललित मीणा तथा बारां-अटरु क्षेत्र के विधायक राधेश्याम बैरवा समेत कई भाजपा नेता मौजूद रहे। लेकिन भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष तथा वर्तमान जिलाध्यक्ष गैरमौजूद रहे।