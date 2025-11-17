नशे में वाहन चलाने पर चालक को दो दिन कारावास

प्रकरण पर सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट बारां ने गंभीरता को देखते हुए चालक कुलदीप गुर्जर को 4500 रुपये के अर्थदंड एवं दो दिवस के साधारण कारावास की सजा सुनाई। न्यायालय ने कहा कि शराब के नशे में वाहन चलाना न केवल कानून का उल्लंघन है बल्कि दूसरों के जीवन के लिए भी गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। इस मामले में सहायक अभियोजन अधिकारी ने बताया कि वर्तमान समय में शराब पीकर वाहन चलाने से दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों में जागरूकता के साथ-साथ कड़े दंड की आवश्यकता को देखते हुए न्यायालय द्वारा यह कठोर दंड दिया गया है। इससे न केवल ऐसे मामलों में कमी आने की संभावना है, बल्कि आमजन में भी कानून का अनुपालन करने की प्रेरणा मिलेगी। पुलिस प्रशासन ने भी अपील की है कि कोई भी व्यक्ति शराब के नशे में वाहन न चलाए, ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई के साथ-साथ वाहन जब्ती और न्यायालयीन दंड का भी सामना करना पड़ सकता है।