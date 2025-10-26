राजस्थान में हादसा टला, रोडवेज की चलती बस में खुला शाफ्ट, यात्रियों में अफरा-तफरी मची

बस या ट्रक जैसे वाहनों में शाफ्ट का काम पिछले पहियों को गियर से मिलने वाली ताकत से घुमाने का रहता है। इसे अक्सर प्रोपेलर शाफ्ट या ड्राइव शाफ्ट कहा जाता है। यह इंजन और ट्रांसमिशन से घूर्णन शक्ति को पहियों तक पहुंचाता है। यह एक मज़बूत, बेलनाकार उपकरण होता है जो उच्च टॉर्क को संभाल सकता है। बस के सस्पेंशन के निरंतर ऊपर-नीचे होने वाले संचालन को समायोजित कर सकता है। यह लचीले जोड़ों और एक स्लाइडिंग तंत्र की मदद से ड्राइव पहियों तक सुचारू और निरंतर शक्ति वितरण सुनिश्चित करता है।