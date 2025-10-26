राजस्थान में हादसा टला, रोडवेज की चलती बस में खुला शाफ्ट, यात्रियों में अफरा-तफरी मची

टूटी सॉफ्ट ले जाते रोडवेज कर्मचारी। फोटो- पत्रिका
भंवरगढ़। कस्बे से गुजर रहे राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर बारां की ओर से आ रही रोडवेज बस में अचानक आई तकनीकी खराबी के कारण यात्रियों की जान जोखिम में आ गई। जानकारी के अनुसार बारां-नाहरगढ़ रोडवेज बस में अचानक राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर पेट्रोल पंप के समीप बस की शाफ्ट खुल गई। इससे बस में सवार यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई। हालांकि इस दौरान किसी को गंभीर चोट नहीं आई।
घटना के बाद बस यात्रियों को दूसरी बस में शिफ्ट कर गंतव्य के लिए रवाना किया गया। ग्रामीणों ने बताया कि गनीमत रही कि बड़ी घटना नहीं हुई, चलती बस की शाफ्ट खुलना गंभीर मामला है। इस घटना से वाहन की नियमित जांच और रखरखाव व्यवस्था की भी पोल खुल गई। परिचालक सुरेन्द्र ने कहा कि सभी यात्रियों को सुरक्षित दूसरी बस से गंतव्य के लिए भेजा गया है।
यह वीडियो भी देखें
बस या ट्रक जैसे वाहनों में शाफ्ट का काम पिछले पहियों को गियर से मिलने वाली ताकत से घुमाने का रहता है। इसे अक्सर प्रोपेलर शाफ्ट या ड्राइव शाफ्ट कहा जाता है। यह इंजन और ट्रांसमिशन से घूर्णन शक्ति को पहियों तक पहुंचाता है। यह एक मज़बूत, बेलनाकार उपकरण होता है जो उच्च टॉर्क को संभाल सकता है। बस के सस्पेंशन के निरंतर ऊपर-नीचे होने वाले संचालन को समायोजित कर सकता है। यह लचीले जोड़ों और एक स्लाइडिंग तंत्र की मदद से ड्राइव पहियों तक सुचारू और निरंतर शक्ति वितरण सुनिश्चित करता है।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग