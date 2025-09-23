रुझान कम होने से इस बार घटेगा रकबा, 20 हजार हैक्टेयर में सिमटने की आशंका

वर्ष 2024 के अन्त से लहसुन के भाव लुढकने लगे, जो 2025 में नए लहसुन की आवक के बाद भी नही सुधर पाए। लहसुन के भावों में लगातार गिरावट रही। हालांकि इस दौरान शुरुआती समय में बड़े किसानो ने माल को रोककर अच्छे भावों का इंतजार किया। लेकिन भाव अभी तक भी नही संभले हैं। वर्तमान में खुले बाजार में लहसुन के भाव जहां बॉक्स क्वालिटी के उच्चतम 5 से 7 हजार रुपए प्रति ङ्क्षक्वटल पर आ टिके, वहीं लाटरी के भाव तो 16 सौ से 24 सौ रुपए प्रति 100 kilo के भाव तक आ गए हैं।लहसुन उत्पादक किसानो को वर्ष 2022 तथा 2023 में ही व्यापक तेजी देखने को मिली थी। तब वर्ष 2022 में बॉक्स क्लालिटी का लहसुन 35 से 38 हजार रुपए तक बिका तो 2023 में 50 हजार रूपए प्रति 100 kilo तक के उच्चतम भावों तक लहसुन में उछाल आया था। लेकिन वर्ष 2024 के अन्त से भावो में व्यापक स्तर पर गिरावट शुरु हुई जो निरन्तर जारी रही।