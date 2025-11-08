आर्थिक तंगी, बाइक के रुपयों के जुगाड़ के लिए शुरू कर दी चोरी

उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय से आदेश लेकर अनुसंधान के लिए यहां लाया गया। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की गई। इस पर आरोपियों ने मिर्जापुर थाना अन्ता से एक ट्रॉली, गांव धरनावदा गुना से एक-डेढ साल पहले दो ट्रॉलियां, गांव रेलावन व सोभागपुरा थाना किशनगंज से दो ट्रॉली, एक साल पहले, गांव बिजोरा थाना अन्ता जिला बारां से दो-तीन महीने पहले एक ट्रॉली, गांव कुराड थाना देवलीमांझी जिला कोटा से एक महीने पहले ट्रॉली चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। यहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गठित की गई टीम में थानाधिकारी सदर हीरालाल, हैड कांस्टेबल मोरपाल थाना सदर, कॉन्स्टेबल कौशल किशोर थाना सदर, महेन्द्र थाना सदर, गजेन्द्र थाना सदर, महेश थाना सदर, अशोक थाना सदर शामिल रहे।