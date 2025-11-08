आर्थिक तंगी, बाइक के रुपयों के जुगाड़ के लिए शुरू कर दी चोरी

source patrika photo
पुलिस ने किए ट्रॉली चोरी के दो आरोपी गिरफ्तार
बारां. पुलिस ने ट्रॉली चोरी करने के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जिला पुलिस अधीक्षक बारां अभिषेक अंदासु ने बताया कि 29 जून को देवलाल निवासी आंकेडी थाना सदर ने पुलिस थाना सदर पर चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार रात 1 बजे अज्ञात व्यक्ति ग्राम आंकेडी में खडी ट्रॉली चोरी कर ले गए। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच की, इसके बाद आरोपियों को पकड़ा गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि विक्रम बंजारा ने आर्थिक तंगी से परेशान होकर एवं जुझार बंजारा ने मोटरसाइकिल खरीदने के लिए रुपए की व्यवस्था करने के लिए चोरी करना प्रारम्भ किया था।
पुलिस टीम गठित की
चोरी की घटना को गंभीरता से लेकर चोरी की गई ट्रॉली व अज्ञात आरोपियों की तलाश के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजेश चौधरी के सुपरविजन व ओमेन्द्र ङ्क्षसह वृताधिकारी वृत बारां के नेतृत्व में थानाधिकारी सदर हीरालाल की टीम का गठन किया गया। गठित टीम को जांच के दौरान पता चला कि थाना देवली मांझी जिला कोटा में ट्रॉली चोरी में गिरफ्तार आरोपी विक्रम पुत्र घनश्याम बंजारा 20 साल निवासी फल्दी थाना भंवरगढ, जुझार पुत्र मोर ङ्क्षसह 20 निवासी अमरपुरा (रूण्डी) थाना भंवरगढ ने आंकेडी थाना बारां सदर में ट्रॉली चोरी की वारदात करना कबूल किया है। आरोपी उप कारागृह सांगोद में निरूद्ध हैं।
अब तक आधा दर्जन ट्रॉलियां चुरा चुके
उक्त दोनों आरोपियों को न्यायालय से आदेश लेकर अनुसंधान के लिए यहां लाया गया। आरोपियों से गहनता से पूछताछ की गई। इस पर आरोपियों ने मिर्जापुर थाना अन्ता से एक ट्रॉली, गांव धरनावदा गुना से एक-डेढ साल पहले दो ट्रॉलियां, गांव रेलावन व सोभागपुरा थाना किशनगंज से दो ट्रॉली, एक साल पहले, गांव बिजोरा थाना अन्ता जिला बारां से दो-तीन महीने पहले एक ट्रॉली, गांव कुराड थाना देवलीमांझी जिला कोटा से एक महीने पहले ट्रॉली चोरी करना स्वीकार किया है। पुलिस ने आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। यहां से दोनों आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया गया। आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए गठित की गई टीम में थानाधिकारी सदर हीरालाल, हैड कांस्टेबल मोरपाल थाना सदर, कॉन्स्टेबल कौशल किशोर थाना सदर, महेन्द्र थाना सदर, गजेन्द्र थाना सदर, महेश थाना सदर, अशोक थाना सदर शामिल रहे।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग