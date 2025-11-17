घर में घुसकर किया जानलेवा हमला, महिलाओं से हाथापाई

पीडि़ता कपूरी बाई की बड़ी पुत्री ने बताया कि रात करीब 11 बजे दो युवक घर पहुंचे थे। एक आंगन में बैठ गया और दूसरा लेट गया। कहासुनी हुई तो नदी की ओर चले गए। इसके बाद रात करीब साढ़े 3 बजे फिर तीन-चार जने आए, दो बाहर रूक गए। उन्होंने खाने के लिए रोटी मांगी तो कहा, रखी है खालो, इतने में वह अन्दर घुसने लगे, उसके पति को लात मारी ओर कहा कोई बोलेगा तो गोली मार देंगे। बाहर छपरे में खड़े दो जनों ने उसकी मां को अन्दर नहीं जाने पर मारने का प्रयास किया तो लातघूसे चले और गुत्थम गुत्था हो गए। इसी बीच गोली चली ओर जूता छोड$कर भाग गए। सूचना पर रविवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची।