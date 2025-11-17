घर में घुसकर किया जानलेवा हमला, महिलाओं से हाथापाई

source patrika photo
वारदात कर मध्यप्रदेश भागने की आशंका, मप्र के पोहरी पहुंची पुलिस
फायरिंग का आरोप, जानलेवा हमले के आरोप में मामला दर्ज
शाहाबाद/बारां. शाहाबाद कस्बे में शनिवार देर रात करीब आधा दर्जन बदमाश एक कच्चे कवेलूपोश मकान में घुस गए और घर पर मौजूद मां-बेटियों से हाथापाई कर जान से मारने का प्रयास किया। इस मामले में पीडि़त की ओर से घर में घूसे बदमाशों की ओर से फायरिंग करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने पीडि़ता कपूूरी बाई भील की रिपोर्ट पर अज्ञात जनों के खिलाफ जान लेवा हमला करने के आरोप में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है। सूचना पर डीवाई एसपी रिछपाल ने मौका मुआयना कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। सोमवार को एमओबी ओर एफएसएल की टीम मौका निरीक्षण करेगी।
यह है पीडि़त परिवार का आरोप
पीडि़ता कपूरी बाई की बड़ी पुत्री ने बताया कि रात करीब 11 बजे दो युवक घर पहुंचे थे। एक आंगन में बैठ गया और दूसरा लेट गया। कहासुनी हुई तो नदी की ओर चले गए। इसके बाद रात करीब साढ़े 3 बजे फिर तीन-चार जने आए, दो बाहर रूक गए। उन्होंने खाने के लिए रोटी मांगी तो कहा, रखी है खालो, इतने में वह अन्दर घुसने लगे, उसके पति को लात मारी ओर कहा कोई बोलेगा तो गोली मार देंगे। बाहर छपरे में खड़े दो जनों ने उसकी मां को अन्दर नहीं जाने पर मारने का प्रयास किया तो लातघूसे चले और गुत्थम गुत्था हो गए। इसी बीच गोली चली ओर जूता छोड$कर भाग गए। सूचना पर रविवार सुबह पुलिस मौके पर पहुंची।
पुलिस सभी पहलुओं पर करेगी जांच
शाहाबाद थाना प्रभारी प्रेम ने बताया कि हाईवे से करीब 50 फीट दूर कपूरी बाई भील के कवेलू पोश कच्चे मकान में 3-4 लोग पहुंचे थे। घर का दरवाजा खुला हुआ था। आरोपी पीडि़त परिवार को भील समाज के रिश्तेदार ओर परिवार के किसी सदस्य से परिचित हो सकते है। मौके पर फायरिंग के किसी तरह के साक्ष्य नहीं मिले है। घर के छपरे में खून के निशान जरूर मिले है। इससे आशंका है कि आपस में हाथापाई के दौरान किसी तरह चोट लगने से खून के कुछ कतरे टपक गए। वैसे सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। मध्यप्रदेश के पोहरी थाना क्षेत्र में भी अज्ञात हमलावरों की तलाश की जा रही है।
बड़ी खबरेंView All
बारां
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग