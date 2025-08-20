विशेषज्ञों ने गोविन्दपुरा की जमीन अयोग्य बताई, अब कवाई में लगाने की कवायद

कृषि विभाग की कवाई क्षेत्र में स्थित उक्त 65 हैक्टेयर भूमि का खसरा नक्शा पटवारी के पास पूर्ण अवस्था में मौजूद नही है। इस भूमि के खसरे की जानकारी के लिए ऑनलाइन भी प्रयास किया, लेकिन पूरा नक्शा नही मिल पाया। लेकिन विभाग अब मोके पर ही पटवारी के साथ नपाई आदि कर सीमा ज्ञान करवाएगा। उक्त भूमि का एरिया आधा अटरु क्षेत्र तथा आधा छबड़ा क्षेत्र में आता है। हालांकि इसकी जमाबन्दी जयपुर भिजवा दी गई है, अब नक्शा भिजवाना है। विभागीय सूत्रों ने बताया कि कवाई क्षेत्र स्थित कृषि विभाग की इस भूमि को लहसुन एक्सीलेंस सेन्टर के निर्माण के लिए उद्यान विभाग को आवंटन की प्रक्रिया की जाएगी।