किसानों को देंगे सहायता, अटैचमेंट पर होगी कार्रवाई

कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने अपनी ही सरकार से खफा रहने के सवाल पर सर्किट हाउस में तपाक से जवाब दिया कि मैंने जनता के प्रति जवाबदेही को स्वीकार किया है। मैं सरकार से खफा नहीं हूं, मैंने चुनाव के दौरान घोषणा की थी कि यदि मेरे क्षेत्र में पार्टी उप चुनाव हार जाती है तो नैतिकता के नाते मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा। मीणा ने कहा कि जिस इलाके में असर रखता हूं, वहां पर हम सातों सीटें हार गए। मेरा इस्तीफा करीब एक साल तक लंबित रहा। अब केंद्र के निर्देश पर बीते 3 माह से में फिर से काम पर हूं। कैसा काम कर रहा हूं, ये तो आप सब देख ही रहे है। अब 6-8 महीने ऐसा ही काम करता रहा तो भूचाल आ जाएगा। डॉ. मीणा ने कहा कि मैंने जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को स्वीकार किया है, और अपने वादे के अनुसार इस्तीफा दिया था। लेकिन केंद्र सरकार के निर्देश पर अब फिर से काम पर लौटा हूं। मीणा ने 66 हजार करोड़ के खनन घोटाले के मामले पर सफाई देते हुए कहा कि मामला न्यायालय में है, इस पर में कुछ नहीं कहूंगा। मैं अपना स्टैंड लेता हूं तो पीछे नहीं हटता। न्यायालय का दखल खत्म होने पर इसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। इस मामले मैंने शिकायत की थी और दस्तावेजों के आधार पर घोटाला मानते हुए मामला भी दर्ज कर लिया था। लेकिन बाद में इस पर कोर्ट का स्टे आ गया। इससे यह मामला पेंङ्क्षडग है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात से कभी पलटता नहीं हूं, जैसे ही मामले में न्यायालय का दखल खत्म हो जाएगा, इम इसे अंजाम तक पहुंचाकर रहेंगे।