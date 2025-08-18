Patrika LogoSwitch to English

महिला के शरीर से लिपटा मिला पांच किलो कबाड़

बैंगना में सोमवार को एक लाचार अवस्था में जीवन-यापन कर रही बुजुर्ग महिला के शरीर पर करीब 5 किलो कबाड़, तार व बोतलें लिपटी हुई पाई गई। इस घटना ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया।

बारां

Mukesh Gaur

Aug 18, 2025

बैंगना में सोमवार को एक लाचार अवस्था में जीवन-यापन कर रही बुजुर्ग महिला के शरीर पर करीब 5 किलो कबाड़, तार व बोतलें लिपटी हुई पाई गई। इस घटना ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया।
source patrika photo

समाज सेवियों ने रेस्क्यू कर कोटा भेजा

बारां. बैंगना में सोमवार को एक लाचार अवस्था में जीवन-यापन कर रही बुजुर्ग महिला के शरीर पर करीब 5 किलो कबाड़, तार व बोतलें लिपटी हुई पाई गई। इस घटना ने मानवीय संवेदनाओं को झकझोर दिया। इसकी सूचना समाजसेवी चंद्रप्रकाश नागर को मिली, जो कई दिनों से इस महिला को दयनीय स्थिति में देख रहे थे। सूचना पर तत्परता दिखाते हुए ओमप्रकाश व्यास मानव सेवार्थ समिति व श्रीसंकट मोचन गोसेवा समिति गजनपुरा के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर महिला का रेस्क्यू किया। बाद में उसे अपना घर आश्रम कोटा भेजा गया।

समिति सदस्य दीपक सोनी व अंशुल व्यास ने बताया कि महिला के शरीर से कबाड़, तार, बोतल व अन्य सामग्री निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। महिला को उचित देखभाल व इलाज के लिए कोटा स्थित अपना घर आश्रम भेजने का निर्णय लेकर उन्हें सूचित किया गया। कोटा से टीम के पहुंचने तक समिति सदस्यों चंद्रप्रकाश नागर एवं गोपी नागर ने करीब 3 घंटे तक महिला की निगरानी व देखभाल की। जब आश्रम की टीम बारां पहुंची तो महिला की हालत देखकर वे भी दंग रह गई। रेस्क्यू के बाद महिला को सुरक्षित आश्रम टीम को सौंपा गया। फिर टीम उसे लेकर रवाना हुई। इसकी जानकारी सदर थाना पुलिस को भी दी गई। इस मानवीय अभियान में समिति सदस्य चन्द्रप्रकाश व गोपी नागर के साथ सुरेंद्र नायक, अंशुल व्यास, दीपेश गर्ग, कशिश गोस्वामी, गौरव शर्मा व आकाश जागा आदि मौजूद रहे।

Published on:

18 Aug 2025 10:40 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / महिला के शरीर से लिपटा मिला पांच किलो कबाड़

