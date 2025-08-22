जिले में झमाझम बारिश का कहर, कई रास्ते बंद, बारां शहर में कई जगह पानी भरा

दो दिन से जारी है जिले में तेज बरसात, नदी-नाले उफने, गांवों के संपर्क कटे

बारां. जिले में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को बादल मेहरबान रहे। जिले के कई हिस्सों सहित शहर में तडक़े से बारिश का सिलसिला शुरू हुआ जो दोपहर बाद तक जारी रहा। तेज हवा के साथ हुई तूफानी बारिश कहर बनकर टूटी। शहर में दोपहर 2 बजे तक 4 इंच बरसात दर्ज की गई। बारिश का पानी फॉरेस्ट नाले में आने के कारण शहर के कई इलाकें पानी में डूब गए। नाकोड़ा कॉलोनी के रास्ते नाले बन गए, इस पर नदियों की तरह पानी बहने लगा। इससे लोगों को आने-जाने के लिए रास्ते तलाशने पड़े।



इससे शहर में कई जगह जाम के हालात पैदा हो गए। इससे पहले गुरुवार को हुई तेज बारिश के दौरान देवरी में पलको नदी में उफान आने से स्कूल गए बच्चे दूसरे छोर पर फंस गए, इनको ट्रैक्टर में बिठाकर निकाला गया। बारिश से शहर की सडक़ों पर पानी जमा हो गया, वहीं दुपहिया वाहन चालक व राहगीर को परेशानी का सामना करना पड़ा। जिले में अंता, सीसवाली, पलायथा, कस्बाथाना, देवरी, मांगरोल व अटरू में बारिश हुई। इस दिन अधिकतम तापमान 30 डिग्री व न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया।



केलवाड़ा. भारी बारिश के कारण इलाके के रास्ते बंद रहे। नेशनल हाइवे पर पानी भरने से रास्ता बंद हो गर्या। ऐसे में कई कॉलेज छात्र परीक्षा देने केंद्र तक नहीं पहुंच सके। केलवाड़ा कस्बे सहित कई इलाकों में गुरुवार को भारी बारिश हुई। इस कारण केलवाड़ा की ऊनी में पानी का स्तर बढ़ गया। यह पानी नेशनल हाइवे 27 पर आ गया। इसके चलते हाइवे कई घंटों तक बंद रहा। बारिश के दौरान यह हाइवे लगभग तीन से चार बार बंद हो चुका है। वहीं, मध्यप्रदेश से राजस्थान होकर गुजरने वाला स्टेट हाइवे भी भारी बारिश के कारण बंद है। इधर, केलवाड़ा के राजकीय कॉलेज में गुरुवार को सेमेस्टर परीक्षा थी। लेकिन भारी बारिश के चलते कई विद्यार्थी परीक्षा देने नहीं पहुंच सके।



थाना अधिकारी ने बताया कि तेज बारिश के कारण नेशनल हाइवे 27 पर सुबह नौ बजे पानी चढ़ आया। इसके चलते हाइवे दोपहर 12 बजे तक बंद रहा। करीब तीन घंटे तक यह रास्ता अवरुद्ध रहा। यह पानी आस-पास के गांवों के खेतों से इक_ा होकर नेशनल हाइवे पर आ जाता है। गुना से श्योपुर जाने वाले स्टेट हाइवे पर सीताबाड़ी के नजदीक भैंसासुर नदी में भी पानी का स्तर बढ़ गया। इसके चलते सुबह से ही यह रास्ता बंद रहा। मार्ग पर एहतियातन पुलिस की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि लोग वहां से न निकलें। इन रास्तों के बंद होने के कारण ग्रेजुएशन कोर्स के सेमेस्टर परीक्षा देने जा रहे छात्र परीक्षा में शामिल नहीं हो सके। ये परीक्षार्थी आस-पास के गांवों से बस और अन्य वाहनों द्वारा केलवाड़ा परीक्षा देने जा रहे थे। लेकिन रास्ता बंद होने के कारण नहीं पहुंच पाए। कस्बाथाना के विद्यार्थी शुभम राठौर ने बताया कि वो 11 बजे ऊनी हाइवे पर पहुंच गया था। वो बीए का पेपर देने गया था। करीब दो घंटे तक इंत•ाार किया, पानी कम होने के बाद गया। गनीमत रही कि उसका पेपर तीन बजे से था अन्यथा पेपर चूक जाता।



स्कूली बच्चों को ट्रैक्टर पर बिठाकर पार लगाया



देवरी कस्बे में गुरुवार को जोरदार बारिश होने के बाद कस्बे की पलको नदी में उफान आ गया। इससे करीब चार घंटे तक मार्ग पूर्ण रूप से प्रभावित रहा। बस्ती में रहने वाले ग्रामीणों के बच्चे सुबह स्कूल तो चले गए, लेकिन स्कूल जाने के बाद बारिश का दौर शुरू हुआ। इससे कस्बे की पलको नदी में उफान आ गया। स्कूलों की छुट्टी करीब एक बजे के आस पास हुई। ऐसे में स्कूल के बच्चे नदी किनारे खड़े होकर नदी उतरने का इंतजार करते रहे। जब नदी में बहाव कम हो गया, तब कुछ परिजन अपने बच्चों को ट्रैक्टर ट्रॉली में बिठाकर नदी के पार ले गए।