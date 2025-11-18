अरे…घास नहीं ये है कीमती भृंगराज, यहां कोई कीमत नहीं, एमपी में बिक रहा हाथोंहाथ

जानकारी के अनुसार कस्बे सहित आस पास के गांवों में किसानों द्वारा खरीफ सोयाबीन की फसल में उगा काला भागडा खरपतवार खेतों से हटाने के लिए श्रमिक लगाते थे। पहली बार किसानों के खेतों से उक्त खरपतवार को बाहर के ठेकेदार के मजदूर आकर काट कर निशुल्क ले जा रहे हैं। ऐसे में फसल उत्पादन में किसानों का सहयोग हो रहा है। किसान को खरीफ फसलों में उत्पादन लेना है तो किसान का महत्वपूर्ण काम है कि वो खेत में फसल के अंकुरित खरपतवारों को हटाए। ताकि वे पोषक तत्वों के लिए फसल से प्रतिस्पर्धा न करें और पैदावार को नुकसान न पहुंचाएं। इन दिनों किसानों के खेतों किसान के खेत में खडी खरीफ सोयाबीन फसल मजदूर खेतों में मौजूद काला भाभडा जैसे अंकुरित खरपतवारों को मध्यप्रदेश से आए ठेकेदार के मजदूर, जिन खेतों में यह खरपतवार नजर आता है। उसे हटाने में लगे हैं, किसान जगदीश शर्मा, जोधराज मालव, वेदप्रकाश योगी नितेश गालव ने बताया कि इस सत्र में खरीफ फसल सोयाबीन ज्यादा बारिश की वजह से बीज तो कम अंकुरित हुआ, लेकिन खरपतवार ज्यादा बढ़ गया।