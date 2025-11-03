होम वोटिंग : घर पर दस्तक देकर ली लोकतंत्र में आहुति

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोटिंग के अंतर्गत 10 विशेष मतदान दल गठित किए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करवा रहे हैं। प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण की होम वोटिंग 7 से 8 नवम्बर को करवाई जाएगी। कुल दो चरणों में 319 मतदाता इस विशेष व्यवस्था के तहत मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा सके। होम वोटिंग के निरीक्षण के दौरान एआरओ मंजूर अली, एपीआरओ मोहन लाल, निर्वाचन विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि भी साथ रहे।