होम वोटिंग : घर पर दस्तक देकर ली लोकतंत्र में आहुति

अंता विधानसभा उपचुनाव : मतदान दल पहुंचे बुजुर्गों व दिव्यांगजनों के दर
पहले दिन डीईओ और एसपी पहुंचे मतदाताओं के घर, देखी मतदान करने की प्रक्रिया
बारां. अंता विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव के तहत रविवार से होम वोटिंग शुरू हो गई। इसके तहत बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाताओं के घर जाकर चुनाव टीम वोट ले रही है। जिला निर्वाचन विभाग ने होम वोटिंग के माध्यम से 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांग मतदाताओं को उनके घर पर ही मतदान का अवसर प्रदान किया है।
5 तक चलेगी
प्रथम चरण की होम वोटिंग 5 नवम्बर तक कराई जाएगी। पहले दिन 78 पात्र मतदाताओं ने अपने घर से ही पसंदीदा प्रत्याशी को मतदान किया। इनमें 51 बुजुर्ग व 27 दिव्यांग मतदाता रहे। जिला निर्वाचन अधिकारी रोहिताश्व सिंह तोमर एवं पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने अंता क्षेत्र में पहुंचकर होम वोटिंग के माध्यम से मतदान प्रक्रिया का निरीक्षण किया। उन्होंने 90 वर्षीय मांगी बाई एवं 89 वर्षीय कल्याणी बाई के घर पहुंचकर होम वोटिंग को देखा और उनसे से संवाद किया।
10 दलों का किया गठन
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि होम वोटिंग के अंतर्गत 10 विशेष मतदान दल गठित किए हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में जाकर मतदाताओं से डाक मतपत्र के माध्यम से मतदान करवा रहे हैं। प्रथम चरण के बाद द्वितीय चरण की होम वोटिंग 7 से 8 नवम्बर को करवाई जाएगी। कुल दो चरणों में 319 मतदाता इस विशेष व्यवस्था के तहत मतदान कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि आयोग का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र मतदाता, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में हो, लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभा सके। होम वोटिंग के निरीक्षण के दौरान एआरओ मंजूर अली, एपीआरओ मोहन लाल, निर्वाचन विभाग के अधिकारी एवं स्थानीय प्रशासन के प्रतिनिधि भी साथ रहे।
