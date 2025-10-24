Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

काली माटी में सैकड़ों बीघा वन भूमि पर हंकाई, बड़ी संख्या में काटे पेड़

वन भूमि पर ट्रैक्टरों से हंकाई कर वन विभाग की जमीन को कृषि योग्य बनाकर खेती की जा रही है। इसके चलते वन भूमि के बड़े हिस्से पर धीरे-धीरे जंगलों का घनत्व कम होता जा रहा है और कृषि की जमीन का रकबा बढ़ रहा है।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Mukesh Gaur

Oct 24, 2025

वन भूमि पर ट्रैक्टरों से हंकाई कर वन विभाग की जमीन को कृषि योग्य बनाकर खेती की जा रही है। इसके चलते वन भूमि के बड़े हिस्से पर धीरे-धीरे जंगलों का घनत्व कम होता जा रहा है और कृषि की जमीन का रकबा बढ़ रहा है।

source patrika photo

खंडेला नाका क्षेत्र का मामला, वनविभाग कह रहा कि करेंगे कार्रवाई

खंडेला. खंडेला वन नाका क्षेत्र के कालीमाटी के जंगलों में वन भूमि पर अवैध तरीके से भू-माफिया कब्जा करते जा रहे हैं। वन भूमि पर ट्रैक्टरों से हंकाई कर वन विभाग की जमीन को कृषि योग्य बनाकर खेती की जा रही है। इसके चलते वन भूमि के बड़े हिस्से पर धीरे-धीरे जंगलों का घनत्व कम होता जा रहा है और कृषि की जमीन का रकबा बढ़ रहा है। ऐसे भू-माफियाओं के खिलाफ वन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की ओर से कोई प्रभावी कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसके चलते भू-माफियाओं के हौसले बुलंद हो रहे हैं। इसके चलते पर्यावरण प्रेमियों में रोष बना हुआ है।

केलवाड़ा रेंज क्षेत्र के खंडेला वन नाका क्षेत्र के इलाके में घना जंगल हुआ करता था। जिसमें जंगली जानवरों की मौजूदगी काफी संख्या में हुआ करती थी, लेकिन धीरे-धीरे जंगलों का घनत्व कम होता जा रहा है। जंगली क्षेत्र मैदान क्षेत्र में तब्दील हो रहा है। इसके चलते अब जंगली जानवरों पर भी संकट के बादल छा रहे हैं। जंगलों के घटते घनत्व के चलते जलवायु पर भी विपरीत असर देखने को मिल रहा है।

क्षेत्र मेें दिनोंदिन बढ़ रहा अतिक्रमण

कालीमाटी के समीप भू माफियाओं ने रातों-रात हंकाई कर दी। इसकी सूचना खंडेला नाका प्रभारी को दी उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके चलते भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वन विभाग की मिली भगत होने से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण प्रेमियों व लोगों का कहना है कि भू-माफिया जंगलों में अवैध कारगुजारी करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई वन विभाग की ओर से नहीं होती है। विधायक ललित मीणा ने विधानसभा में यह मामला उठाया था। हाल ही में बारां वन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद विधायक ललित मीणा ने विधानसभा में उठाया था वन भूमि पर अतिक्रमण व अन्य कार्य को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठाया।

खंडेला नाका क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है ब जंगल क्षेत्र में वन भूमि और पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ विभागीय अधिकारियों की ओर से प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। जितनी भी के खंडेला नाका क्षेत्र में वन भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है उसको अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। अगर क्षेत्र में प्रभावी ग्रस्त नहीं हो रही है तो मैं रेंजर से बात करूंगा।

सुनील गौड़, डीएफओ, बारां

खंडेला नाका क्षेत्र के कालीमाटी मैं भूमाफियों ने वन भूमि पर हंकाई कर दी है। उसमें फसल नहीं होने दी जाएगी और विभाग की ओर से अतिक्रमियों पर उचित कार्रवाई की जाएगी।

दीपक चौधरी, क्षेत्रीय वन अधिकारी, केलवाड़ा

अगर वन विभाग की ओर से काली माटी के वन से क्षेत्र भू माफियाओं का अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो मैं बारां उपवन संरक्षक कार्यालय पर अनशन पर बैठ जाऊंगा।

सीपी शर्मा, पर्यावरण प्रेमी

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

24 Oct 2025 10:50 pm

Published on:

24 Oct 2025 10:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / काली माटी में सैकड़ों बीघा वन भूमि पर हंकाई, बड़ी संख्या में काटे पेड़

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तेज रफ्तार एसयूवी ने एक के बाद एक तीन बाइक को मारी टक्कर

कस्बाथाना में गुरुवार शाम को एक चारपहिया वाहनचालक ने अफरा तफरी मचा दी। उसने लापरवाही से वाहन चलाकर एक के बाद एक तीन मोटरसाइकिलों को टक्कर मार दी। इस घटना में एक जना घायल हो गया।
बारां

दहेज के लिए अक्सर करते थे मारपीट, परेशान होकर युवती ने दे दी अपनी जान

ससुराल पक्ष के लोग विवाहिता को मांगरोल अस्पताल ले गए। जहां जांच के बाद चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अस्पताल पहुंचे पीहर पक्ष के कुछ लोगों ने ससुराल पक्ष के लोगों पर आरोप लगाना शुरू कर दिया। इससे कुछ देर के लिए अस्पताल परिसर में हंगामाई स्थिति बनी रही।
बारां

अंता उपचुनाव: जानें क्यों खारिज हुआ प्रमोद जैन भाया की पत्नी उर्मिला का नामांकन पत्र? अब मैदान में बचे 20 लोग

Urmila Jain Bhaya
बारां

उर्मिला का नामांकन पत्र खारिज, अब मैदान में कुल 20 उम्मीदवार

दस प्रस्तावक नहीं होने के कारण इस नामांकन को निर्दलीय भी नहीं माना गया। इसके बाद अब कुल 20 अभ्यर्थी चुनावी मैदान में शेष रह गए हैं।
बारां

142 दिन बाद फिर गूंजेंगी शहनाई, नवंबर में 13 और दिसंबर में सिर्फ 3 विवाह मुहूर्त

इधर सहालग वाले परिवारों में तैयारियों की हलचल शुरू हो चुकी है। बाजारों में भी खरीदारी का दौर दिखने लगा है। मैरिज गार्डन संचालकों ने बताया कि शहर में करीब 50 मैरिज गार्डन हैं।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.