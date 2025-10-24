काली माटी में सैकड़ों बीघा वन भूमि पर हंकाई, बड़ी संख्या में काटे पेड़

कालीमाटी के समीप भू माफियाओं ने रातों-रात हंकाई कर दी। इसकी सूचना खंडेला नाका प्रभारी को दी उसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, इसके चलते भू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि वन विभाग की मिली भगत होने से अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण प्रेमियों व लोगों का कहना है कि भू-माफिया जंगलों में अवैध कारगुजारी करते हैं, लेकिन इनके खिलाफ कोई प्रभावी कार्रवाई वन विभाग की ओर से नहीं होती है। विधायक ललित मीणा ने विधानसभा में यह मामला उठाया था। हाल ही में बारां वन विभाग पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद विधायक ललित मीणा ने विधानसभा में उठाया था वन भूमि पर अतिक्रमण व अन्य कार्य को लेकर भ्रष्टाचार का मुद्दा सदन में उठाया।