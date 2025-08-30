घर से सुबह निकला था मजदूरी करने, ट्रेन ने रोकी जीवन की रफ्तार

कवाई. कोटा-बीना रेलवे लाइन पर सालपुरा रेलवे स्टेशन के समीप अदानी फाटक के पास शुक्रवार सुबह ट्रेन में सफर कर रहे एक युवक की गिर जाने से मौत हो गई। यात्रियों ने चेन पुङ्क्षलग कर ट्रेन को रोका और सूचना दी। पुलिस ने उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विशाखापट्टनम से भगत की कोठी जाने वाली भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे तीन युवकों का एक साथी चलती ट्रेन से अदानी फाटक के समीप गिर गया। कवाई थाना पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि अदानी गेट के पास पटरी पर ट्रेन से एक व्यक्ति गिर गया। इस पर पहुंचकर एंबुलेंस की मदद से कवाई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ट्रेन से गिरे युवक कृष्ण उर्फ कान्हा पुत्र राम ङ्क्षसह 30 निवासी शाहपुरा जयपुर को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के समय उनके साथ साथी युवक पुरुषोत्तम जाति मेहरा, निवासी शाहपुरा, जयपुर व दीपक जाति कुशवाह, उम्र 24 वर्ष, निवासी बसई सामंता, थाना धौलपुर, जिला धौलपुर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वे तीनों रायपुर से कृष्ण उर्फ कान्हा के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अदानी गेट के पास कृष्ण उर्फ कान्हा ट्रेन से गिर गया। उन्होंने तुरंत चेन पुङ्क्षलग कर ट्रेन को रोका और एंबुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले गए। परिजनों को सूचना दी गई परिजनों के पहुंचने तक डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया। मृतक के बड़े भाई सत्यपाल चौधरी की ओर से दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है।