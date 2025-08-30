घर से सुबह निकला था मजदूरी करने, ट्रेन ने रोकी जीवन की रफ्तार

जिले में बारां शहर और कवाई में दो हादसे, एक में ट्रेन से गिरकर जयपुर के युवक की मौत, दूसरे में कटकर गई जान
बारां. शहर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में कोटा रोड रेलवे फाटक के पास एक युवक ट्रेन से टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक के शरीर के कई हिस्से अलग-अलग हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शहर कोतवाली के सीआई योगेश चौहान ने बताया कि युवक की पहचान दिनेश कुमार ऐरवाल (35) पुत्र रामस्वरुप ऐरवाल निवासी शिव कॉलोनी मनिहारा तालाब के समीप होने पर उसके घर वालों को सूचित किया गया। मृतक के भाई ब्रजेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका छोटा भाई दिनेश सुबह पांच बजे मंडी में काम करने के लिए घर से रवाना हुआ था। आरओबी के समीप अचानक वह ट्रेन की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। जिससे पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक ट्रेन के सामने कैसे आया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।
चलती ट्रेन से गिरकर जयपुर के युवक की मौत
कवाई. कोटा-बीना रेलवे लाइन पर सालपुरा रेलवे स्टेशन के समीप अदानी फाटक के पास शुक्रवार सुबह ट्रेन में सफर कर रहे एक युवक की गिर जाने से मौत हो गई। यात्रियों ने चेन पुङ्क्षलग कर ट्रेन को रोका और सूचना दी। पुलिस ने उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विशाखापट्टनम से भगत की कोठी जाने वाली भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे तीन युवकों का एक साथी चलती ट्रेन से अदानी फाटक के समीप गिर गया। कवाई थाना पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि अदानी गेट के पास पटरी पर ट्रेन से एक व्यक्ति गिर गया। इस पर पहुंचकर एंबुलेंस की मदद से कवाई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ट्रेन से गिरे युवक कृष्ण उर्फ कान्हा पुत्र राम ङ्क्षसह 30 निवासी शाहपुरा जयपुर को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के समय उनके साथ साथी युवक पुरुषोत्तम जाति मेहरा, निवासी शाहपुरा, जयपुर व दीपक जाति कुशवाह, उम्र 24 वर्ष, निवासी बसई सामंता, थाना धौलपुर, जिला धौलपुर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वे तीनों रायपुर से कृष्ण उर्फ कान्हा के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अदानी गेट के पास कृष्ण उर्फ कान्हा ट्रेन से गिर गया। उन्होंने तुरंत चेन पुङ्क्षलग कर ट्रेन को रोका और एंबुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले गए। परिजनों को सूचना दी गई परिजनों के पहुंचने तक डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया। मृतक के बड़े भाई सत्यपाल चौधरी की ओर से दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है।