Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बारां

घर से सुबह निकला था मजदूरी करने, ट्रेन ने रोकी जीवन की रफ्तार

शहर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में कोटा रोड रेलवे फाटक के पास एक युवक ट्रेन से टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक के शरीर के कई हिस्से अलग-अलग हो गए।

बारां

Mukesh Gaur

Aug 30, 2025

शहर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में कोटा रोड रेलवे फाटक के पास एक युवक ट्रेन से टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक के शरीर के कई हिस्से अलग-अलग हो गए।
source patrika photo

जिले में बारां शहर और कवाई में दो हादसे, एक में ट्रेन से गिरकर जयपुर के युवक की मौत, दूसरे में कटकर गई जान

बारां. शहर में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक हादसे में कोटा रोड रेलवे फाटक के पास एक युवक ट्रेन से टकराने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा इतना भयानक था कि युवक के शरीर के कई हिस्से अलग-अलग हो गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। शहर कोतवाली के सीआई योगेश चौहान ने बताया कि युवक की पहचान दिनेश कुमार ऐरवाल (35) पुत्र रामस्वरुप ऐरवाल निवासी शिव कॉलोनी मनिहारा तालाब के समीप होने पर उसके घर वालों को सूचित किया गया। मृतक के भाई ब्रजेश ने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उसका छोटा भाई दिनेश सुबह पांच बजे मंडी में काम करने के लिए घर से रवाना हुआ था। आरओबी के समीप अचानक वह ट्रेन की चपेट में आ गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। घटनास्थल पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। जिससे पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है साथ ही पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवक ट्रेन के सामने कैसे आया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि घटना के कारणों का पता लगाया जा सके।

चलती ट्रेन से गिरकर जयपुर के युवक की मौत

कवाई. कोटा-बीना रेलवे लाइन पर सालपुरा रेलवे स्टेशन के समीप अदानी फाटक के पास शुक्रवार सुबह ट्रेन में सफर कर रहे एक युवक की गिर जाने से मौत हो गई। यात्रियों ने चेन पुङ्क्षलग कर ट्रेन को रोका और सूचना दी। पुलिस ने उसे स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। विशाखापट्टनम से भगत की कोठी जाने वाली भगत की कोठी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन में यात्रा कर रहे तीन युवकों का एक साथी चलती ट्रेन से अदानी फाटक के समीप गिर गया। कवाई थाना पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 8 बजे सूचना मिली कि अदानी गेट के पास पटरी पर ट्रेन से एक व्यक्ति गिर गया। इस पर पहुंचकर एंबुलेंस की मदद से कवाई स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। ट्रेन से गिरे युवक कृष्ण उर्फ कान्हा पुत्र राम ङ्क्षसह 30 निवासी शाहपुरा जयपुर को मृत घोषित कर दिया। दुर्घटना के समय उनके साथ साथी युवक पुरुषोत्तम जाति मेहरा, निवासी शाहपुरा, जयपुर व दीपक जाति कुशवाह, उम्र 24 वर्ष, निवासी बसई सामंता, थाना धौलपुर, जिला धौलपुर भी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि वे तीनों रायपुर से कृष्ण उर्फ कान्हा के साथ ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। अदानी गेट के पास कृष्ण उर्फ कान्हा ट्रेन से गिर गया। उन्होंने तुरंत चेन पुङ्क्षलग कर ट्रेन को रोका और एंबुलेंस की मदद से उसे हॉस्पिटल ले गए। परिजनों को सूचना दी गई परिजनों के पहुंचने तक डेड बॉडी को पोस्टमार्टम रूम में रखवाया गया। मृतक के बड़े भाई सत्यपाल चौधरी की ओर से दर्ज रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

30 Aug 2025 12:45 pm

Hindi News / Rajasthan / Baran / घर से सुबह निकला था मजदूरी करने, ट्रेन ने रोकी जीवन की रफ्तार

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.